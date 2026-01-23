Le Dow Jones termine en baisse et le S&P reste stable, les perspectives d'Intel pesant sur l'appétit pour le risque

Intel: les prévisions sont inférieures aux estimations

La décision de la Fed et les résultats des entreprises technologiques sont attendus la semaine prochaine

par David French

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse vendredi, tandis que le S&P 500 a terminé largement inchangé, l'appétit des investisseurs pour le risque ayant été diminué à la fin d'une semaine mouvementée par le plongeon d'Intel sur fond de perspectives négatives.

Les trois indices de référence de Wall Street avaient rebondi au cours des deux dernières séances après la forte chute de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane à ses alliés européens, dans le but de faire pression sur eux pour qu'ils acceptent ses revendications sur le Groenland.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 2,23 points, soit 0,03%, pour terminer à 6 915,16 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 62,51 points, soit 0,27%, pour atteindre 23 498,53. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 288,51 points, soit 0,58%, à 49 095,50.

En dépit d'un repli quelque peu limité lors du dernier jour de bourse d'une semaine tronquée, les investisseurs ont semblé rester confiants dans le fait que, même si la volatilité induite par la géopolitique est un danger présent, l'état général de l'économie américaine continue d'être robuste.

"Lorsque nous réfléchissons à ce que cela signifie du point de vue d'un investisseur, nous sommes plutôt satisfaits de la situation actuelle", a déclaré Jason Blackwell, responsable de la stratégie d'investissement chez Focus Partners Wealth.

Il a noté que la volatilité était attendue cette année, compte tenu des élections de mi-mandat qui se tiendront plus tard en 2026. Toutefois, les bénéfices des entreprises devraient continuer à être élevés et l'économie se porte bien.

"Nousnous sentons plutôt bien, mais nous sommes conscients que le reste de l'année pourrait être marqué par d'importants rebondissements", a ajouté M. Blackwell.

LE TEST DES BÉNÉFICES DE MAG 7

L'un des rebondissements de vendredi, qui a pesé sur le sentiment du marché, a été le fabricant de puces Intel

INTC.O . Ses actions ont chuté après que la société ait annoncé des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, expliquant qu'elle avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Alors que de nombreuses entreprises de technologie et de semi-conducteurs se négocient encore à des niveaux de valorisation très élevés, beaucoup considèrent que 2026 sera l'année où l'engouement pour la tendance de l'intelligence artificielle et les énormes dépenses d'investissement pour y parvenir devront commencer à se refléter dans les recettes des entreprises.

Cette question sera au cœur de l'actualité la semaine prochaine, lorsque de nombreuses actions des "Sept Magnifiques", dont Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft MSFT.O , publieront leurs résultats.

Dans l'attente de ces chiffres, les mégacapitalisations ont été mitigées vendredi. Tesla et Alphabet GOOGL.O ont affiché des baisses modestes. Microsoft, Meta META.O et Amazon AMZN.O ont progressé. Nvidia NVDA.O a progressé après que Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises ont dit à Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance qu'ils peuvent préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

LA FED ATTENDUE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 3,5 %-3,75 % la semaine prochaine, mais les investisseurs passeront au peigne fin le communiqué et les remarques du président Jerome Powell à la recherche de signaux sur la suite des événements. L'outil FedWatch du CME Group montre que les marchés prévoient une première baisse pour le mois de juin.

Les signaux économiques américains ont été globalement stables en début d'année.

L'activité des entreprises s'est maintenue en janvier, l'augmentation des nouvelles commandes ayant permis de compenser la faiblesse persistante de l'emploi, selon l'indice PMI flash de S&P Global. Par ailleurs, l'enquête de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs s'améliorait dans tous les domaines ce mois-ci.