Le Dow Jones progresse après que RBC Capital a relevé sa note à "surperformer"
09/03/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Dow's DOW.N augmentent de 4,3 % à 34,72 $, après que RBC Capital Markets ait relevé le titre de "performance sectorielle" à "surperformance"

** La société de courtage a également relevé son estimation de prix de 29 à 40 dollars, ce qui représente une hausse de 20,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

*le courtier augmente également le PT à 40 $ de 29 $, ce qui représente une hausse de 20,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action * Il dit qu'il devient plus positif sur DOW parce que les perturbations en Europe resserrent l'offre et pourraient augmenter les marges de polyéthylène de la société de plus de 10 points de pourcentage entre le T2 et le T3

** Même si les perturbations sont temporaires, les marges pourraient rester plus longtemps élevées - RBC

** La société de courtage s'attend également à une amélioration de la demande saisonnière, ainsi qu'à des économies de coûts d'environ 1,1 milliard de dollars

** Moins d'incertitude sur les plans d'investissement de DOW car les conditions de l'offre et de la demande et les bénéfices s'améliorent

** Six des 21 sociétés de courtage classent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et une à "vendre"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, le DOW est en hausse de 49,04% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOW
34,720 USD NYSE +4,34%
09/03/2026 à 15:19:49.

