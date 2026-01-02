Le Dow Jones clôture en hausse le premier jour de l'année 2026, mais il n'y a toujours pas de rallye du Père Noël

Nvidia et Intel contribuent à la reprise du marché après une baisse à la mi-journée

Les détaillants de meubles augmentent après que Trump a reporté la hausse des tarifs douaniers

Tesla chute après une deuxième année de baisse des ventes annuelles

Les industriels et les services publics affichent des gains

Le Dow Jones

a terminé en hausse vendredi, commençant 2026 en mettant fin à une série de quatre jours de pertes, mais les gains des fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O n'ont pas réussi à hisser les autres indices de Wall Street en territoire solidement positif.

En 2025, le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous enregistré des gains à deux chiffres, leur troisième année consécutive dans le vert, une série observée pour la dernière fois entre 2019 et 2021.

Les actions du secteur des puces ont donné un coup de fouet vendredi, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX étanten forte hausse. Les valeurs industrielles .SPLRCI et les services publics .SPLRCU ont également progressé. Caterpillar

CAT.N et Boeing BA.N ont fortement progressé, dopant le Dow.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont été mis sous pression par les pertes subies par les valeurs de consommation discrétionnaire, notamment Amazon AMZN.O . Tesla TSLA.O a également chuté après que ses ventes annuelles ont baissé pour la deuxième année consécutive.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 12,52 points, soit 0,18%, pour terminer à 6 858,02 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 5,30 points, soit 0,02%, à 23 236,69. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 311,99 points, soit 0,67%, à 48 383,22.

"Les actions se négocient cher sur 18 des 20 mesures, et nous voyons des risques élevés pour le niveau de l'indice à court terme", a déclaré Savita Subramanian, stratège actions et quant de Bank of America, dans une note.

D'un point de vue historique, le S&P 500 tel qu'il est actuellement constitué est de meilleure qualité, plus léger en termes d'actifs et moins endetté, "mais les risques pour l'indice abondent en 2026", a indiqué la note.

Selon le Stock Trader's Almanac, les ventes récentes ont réduit à néant les attentes d'un "rallye du Père Noël", qui consiste à donner un coup de pouce tardif aux marchés au cours des cinq derniers jours de décembre et des deux premiers jours de janvier.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed ont incité les investisseurs à tabler sur de nouvelles réductions.

"Le prochain président de la Fed sera probablement beaucoup plus dovish que Jerome Powell. J'imagine donc que nous assisterons effectivement à une baisse substantielle des taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année", a déclaré Dennis Dick, stratège de marché en chef chez Stock Trader Network.

"Cela sera bénéfique pour toutes les actions, et pas seulement pour les actions technologiques"

La semaine prochaine, les données sur le marché du travail constitueront un élément clé du mois de janvier, en particulier après que M. Powell, lors de la réunion de décembre de la banque centrale, a mis en garde contre de nouvelles réductions des taux d'intérêt tant qu'il n'y aurait pas plus de clarté sur l'emploi.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire en 2025 depuis les plus bas d'avril, lorsque les tarifs douaniers de Trump ont déclenché un effondrement des marchés mondiaux, détourné les investisseurs des actions américaines et menacé la croissance en assombrissant les perspectives en matière de taux d'intérêt.

D'éventuelles surprises tarifaires de la part de Trump seront à surveiller, en particulier après que la Maison Blanche a déclaré qu'il avait signé une proclamation pour retarder d'une année supplémentaire l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos.

Les actions des détaillants de meubles Wayfair W.N , Williams-Sonoma WSM.N et RH RH.N ont terminé en forte hausse.