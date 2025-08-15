Le Dow Jones atteint un niveau record grâce à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et d'accords commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft et Goldman Sachs, les plus gros gagnants en 2025

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets historiques en juin

(Mise à jour des prix, ajout de détails et de commentaires d'analystes) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Le Dow Jones Industrial Average a atteint son plus haut niveau historique intrajournalier vendredi, ce qui en fait le dernier des trois principaux indices américains à atteindre un record dans le rallye de Wall Street alimenté par la perspective d'une politique monétaire plus souple, l'apaisement des tensions commerciales et des résultats d'entreprise optimistes.

Le Dow .DJI a brièvement dépassé le précédent pic de 45 073,63 touché le 4 décembre, aidé par un bond de 9,5% des actions de UnitedHealth Group UNH.N après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ait révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

L'indice était en hausse de 0,3 % à 45 062 points.

Considéré comme l'un des indices les plus anciens et les plus suivis, le Dow Jones suit les performances de 30 grandes capitalisations cotées aux États-Unis.

"Nous avons certainement attendu longtemps cette année pour que la moyenne industrielle du Dow Jones rattrape son retard et rejoigne le club des nouveaux sommets avec le Nasdaq et le S&P", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

L'indice des valeurs sûres est pondéré par les prix plutôt que par la capitalisation boursière, ce qui le différencie d'indices tels que le S&P 500, pour lequel les entreprises dont la capitalisation boursière est la plus élevée pèsent le plus lourd.

Les gains du Dow Jones ont été propulsés par les solides performances réalisées depuis le début de l'année par la banque de Wall Street Goldman Sachs GS.N , le géant de la technologie Microsoft MSFT.O et le fabricant d'équipements industriels Caterpillar CAT.N .

Le concepteur de puces et champion de l'IA Nvidia NVDA.O , qui est devenu la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, a également contribué à la hausse du Dow Jones. L'action a gagné plus de 30 % cette année.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont atteint des sommets historiques fin juin, grâce à un regain d'enthousiasme pour l'IA, aux espoirs d'accords commerciaux américains et aux paris croissants sur des réductions de taux d'intérêt, qui ont contribué à un retournement des actions américaines après une déroute brutale en début d'année.

Le Dow Jones a toutefois tardé à atteindre des sommets, son exposition limitée aux valeurs de l'intelligence artificielle et la sous-performance de sociétés telles que UnitedHealth Group et Salesforce CRM.N ayant limité sa progression globale.

"Le Dow Jones a été à la traîne de l'ensemble du marché parce qu'il contient beaucoup de sociétés de valeur, et ce n'est pas un marché de valeur", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

L'indice des valeurs vedettes a bondi de plus de 20 % depuis qu'il a atteint son niveau le plus bas de l'année en avril, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé de vastes "droits de douane réciproques " pour rééquilibrer l'ordre commercial mondial en faveur des États-Unis.

Après une série d'accords commerciaux conclus par les États-Unis avec le Royaume-Uni, le Japon et l'Union européenne, les investisseurs sont convaincus que le pire scénario de récession mondiale peut être évité.

Par ailleurs, la faiblesse du rapport sur le marché du travail en juillet a incité les opérateurs à parier davantage sur une baisse des taux d'intérêt dès le mois de septembre.

Les mesures prises par Donald Trump pour secouer la direction de la Réserve fédérale - y compris un choix intérimaire pour un poste de gouverneur de la Fed et une recherche élargie pour remplacer le président Jerome Powell l'année prochaine par quelqu'un disposé à abaisser les taux d'intérêt - ont également renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt.

L'assureur santé UnitedHealth a été le plus grand frein à l'indice. L'action de la société a chuté de plus de 41 % depuis le début de l'année 2025.

Des bénéfices décevants, des coûts médicaux élevés, le départ soudain du directeur général Andrew Witty et une enquête criminelle du ministère américain de la justice ont contribué à la chute vertigineuse du cours de l'action.

Le Dow Jones a augmenté de près de 6 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé respectivement d'environ 10 % et de plus de 12 %.

Parmi les autres contributeurs notables à la hausse du Dow Jones cette année figurent la grande banque JPMorgan Chase

JPM.N et le constructeur d'avions Boeing BA.N , qui ont progressé respectivement de 22,6 % et 31,6 % depuis le début de l'année.