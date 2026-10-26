Le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic va mettre à l'épreuve l'essor des investissements dans l'IA

Anthropic a rendu public lundi son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis , se rapprochant ainsi de ce qui pourrait être la première entrée en bourse d'un laboratoire d'IA de pointe et exposant les promesses, les coûts et les risques liés au développement d'une IA destinée à transformer l'économie mondiale.

Cette introduction en bourse intervient à un moment où la volatilité des marchés a allégé le calendrier des introductions prévues cet automne et où la hausse des coûts d'emprunt a exacerbé les inquiétudes des investisseurs concernant le boom des investissements dans l'IA, alimenté par l'endettement.

Les principaux indices de Wall Street étaient en hausse en début de séance, le S&P 500 .SPX progressant de 0,5 %. Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont connu un bref rebond après le dépôt du dossier d'introduction en bourse.

COMMENTAIRES:

JOSH STEVENS, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CRESALTA INVESTMENT MANAGEMENT, COLORADO

“Je suis optimiste quant à l'IA en tant que technologie. Et Anthropic est sans aucun doute une entreprise passionnante. Mais allons-nous nous précipiter pour acheter lors de l'introduction en bourse? Non. Même les meilleures idées ou les meilleurs modèles économiques finissent par voir leur cours baisser à des niveaux attractifs lorsque les investisseurs réévaluent l'offre et la demande. C'est alors qu'il y a une opportunité d'entrer sur le marché et d'acheter.”

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D'ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT, BOSTON

“Je pense qu'il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'intelligence artificielle. Et le résultat de cette introduction en bourse sera assez révélateur de la volonté de continuer à soutenir les dépenses d'investissement dans le développement de l'intelligence artificielle.”

THOMASHAYES, PRÉSIDENT DE GREAT HILL CAPITAL, NEW YORK

“Dans l'optique générale d'une entreprise générant un chiffre d'affaires annualisé de 16 ou 32 milliards de dollars, mais enregistrant des pertes de 80 à 160 milliards de dollars par an, une valorisation de 1 500 milliards de dollars semble élevée. Cette offre s'adresse aux fidèles, qui, tôt ou tard, obtiendront un certain retour sur leur capital investi. Le cours pourrait augmenter car ils contrôleront l'offre des actions qu'ils ont émises, mais à long terme, c'est un véritable fardeau: perdre une telle somme sur cet investissement jusqu'à ce qu'ils renversent la tendance – ce qui ne se produira pas avant de nombreuses années –, vous trouverez de meilleurs moments pour acheter ces actions que lors de l'introduction en bourse.”

“Si les investisseurs lèvent des fonds pour l'introduction en bourse d'Anthropic grâce à des capitaux provenant des hyperscalers actuels du "Mag Seven", cela pourrait constituer un frein dans les semaines à venir. Tout dépendra des résultats financiers de Microsoft, Alphabet et Amazon cette semaine.”

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, COLORADO

“Cela va être très intéressant, car Meta a annoncé qu'elle allait lever 95 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d'une offre d'actions; on va donc se retrouver face à un marché véritablement saturé. Ces deux opérations doivent absorber simultanément d'importants volumes de liquidités. Je pense que cela pourrait nuire à certaines de ces petites valeurs du secteur de l'IA, voire à celles de moindre qualité.”

LUKAS MUEHLBAUER, ASSOCIÉ CHEZ IPOX SCHUSTER, ÉDIMBOURG

“L'introduction en bourse d'Anthropic établira sans aucun doute une référence pour l'évaluation des principaux laboratoires d'IA, ce qui influencera à la fois les futures introductions en bourse et la confiance accordée aux entreprises qui financent le développement des infrastructures d'IA.”

“Son succès ne profiterait pas nécessairement de la même manière à toutes les entreprises du secteur de l'IA, car les investisseurs continueront à faire la distinction entre une demande client avérée et des dépenses fondées sur une croissance anticipée.”

ANDRE BAKHOS, ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ INGENIUM ANALYTICS LLC À PLAINSBORO, DANS LE NEW JERSEY

“Cela en dit long sur le fait que le secteur de l'IA est bien vivant. Que la pénétration de l'IA va se poursuivre. Cela renforce également le moral des autres acteurs de ce secteur.”

“C'est une course aux capitaux et le fait qu'il y ait de la croissance est révélateur. Mais des questions vont également se poser concernant les valorisations et la durée de cette tendance.”

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH À FAIRFIELD, DANS LE CONNECTICUT

“Le contexte est pour le moins difficile, surtout au moment précis où cette introduction en bourse va avoir lieu. Les enjeux sont considérables, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'IA.”

“Si tout se passe bien, cela pourrait contribuer à redonner confiance aux investisseurs dans le secteur de l'IA. Mais cela va être difficile.”

“Peut-être que le contexte évoluera après les élections de mi-mandat (aux États-Unis la semaine prochaine). Il va falloir faire des promesses importantes, mais je ne sais pas si elles pourront être tenues à court terme.”

MATT KENNEDY, STRATÈGE SENIOR CHEZ RENAISSANCE CAPITAL

“Les investisseurs ne remettaient pas en cause les valorisations de la même manière qu'il y a quelques mois. Alors que certaines des introductions en bourse les plus en vue de l'été dans le domaine de l'IA se négocient désormais en dessous de leur prix d'offre, même Anthropic n'obtiendra pas de chèque en blanc.”

“Ils auraient peut-être pu obtenir une valorisation plus élevée l'année prochaine, mais ils ont décidé d'“arracher le pansement d'un coup”.”

“Pour Anthropic, le fait d'être cotée en bourse présente également un intérêt stratégique: il s'agit d'une PBC (société d'intérêt public), et la cotation en bourse garantit un niveau de transparence publique accru.”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))