 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 726,50
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le dollar sans panache après l'indice PCE
information fournie par AOF 29/08/2025 à 17:11

(AOF) - Le dollar cède 0,11% à 0,8553 euro. Sur fond de tension maximale entre la Réserve fédérale et Donald Trump, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice PCE en ligne avec les attentes. Il a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin.

"Les efforts de plus en plus agressifs et directs de l'administration Trump pour exercer une influence politique accrue sur la Fed sont préoccupants. Ils risquent d'entraîner une perte de crédibilité et de confiance, qui peuvent conduire à une hausse des anticipations d'inflation, à une augmentation des primes de risque sur les actifs financiers à long terme, avec des effets négatifs sur la prospérité économique", éclaire J. Safra Sarasin.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank