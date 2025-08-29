Le dollar sans panache après l'indice PCE

(AOF) - Le dollar cède 0,11% à 0,8553 euro. Sur fond de tension maximale entre la Réserve fédérale et Donald Trump, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice PCE en ligne avec les attentes. Il a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin.

"Les efforts de plus en plus agressifs et directs de l'administration Trump pour exercer une influence politique accrue sur la Fed sont préoccupants. Ils risquent d'entraîner une perte de crédibilité et de confiance, qui peuvent conduire à une hausse des anticipations d'inflation, à une augmentation des primes de risque sur les actifs financiers à long terme, avec des effets négatifs sur la prospérité économique", éclaire J. Safra Sarasin.