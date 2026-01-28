 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le dollar s'est stabilisé, les actions mondiales ont atteint des niveaux record à l'approche de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:23

Le dollar a retrouvé son
équilibre mercredi, après avoir été fortement vendu après que le
président américain Donald Trump ait semblé ignorer sa récente
faiblesse, tandis que des bénéfices optimistes ont maintenu les
actions mondiales à des niveaux record avant une décision sur
les taux de la Réserve fédérale.
    La devise américaine s'est éloignée de ses plus bas niveaux
depuis quatre ans, mais le sentiment est resté fragile 
après la chute la plus brutale depuis que les tarifs douaniers
de Trump ont ébranlé les marchés en avril dernier.
    Les marchés boursiers européens ont chuté  .STOXX , tandis
que les contrats à terme sur les actions américaines  ESc1 
 NQc1  ont indiqué une ouverture positive pour Wall Street et le
Nikkei, la valeur sûre du Japon, a fait un petit bond en avant
 .N225 . L'indice boursier mondial MSCI a oscillé à des niveaux
record  .MIWD00000PUS .
    "La semaine dernière, alors qu'il semblait y avoir une fuite
des Etats-Unis en général, les actions ont chuté, les bons du
Trésor ont pris des coups et le dollar a chuté. Aujourd'hui,
c'est davantage une histoire de dollar", a déclaré Jan von
Gerich, analyste en chef des marchés chez Nordea.
    La Fed devrait maintenir ses taux lors d'une réunion
éclipsée  par une enquête criminelle de l'administration
Trump sur le chef de la banque centrale américaine Jerome
Powell, un effort évolutif pour renvoyer le gouverneur de la Fed
Lisa Cook, et la nomination prochaine d'un successeur à M.
Powell en mai.
    "La chose la plus intéressante à propos de la Fed ce soir
est que Powell pourrait maintenant dire quelque chose de plus
sur cette pression politique, parce qu'il s'est abstenu de tout
cela jusqu'à présent", a déclaré von Gerich. 
    
    SUR LA SURVEILLANCE DU FX
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six grands rivaux, était en hausse de 0,37% à
96,27 après avoir chuté de plus de 1% mardi pour atteindre un
plus bas de quatre ans.
    M. Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était
"excellente", lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait
trop baissé. 
    Bien que ce point de vue ne soit pas nouveau, les traders
ont considéré qu'il s'agissait d'un signal pour intensifier la
pression à la vente sur le dollar à un moment où les marchés se
préparent à une éventuelle intervention coordonnée des autorités
américaines et japonaises pour stabiliser le yen.
    Le plongeon du dollar a permis à l'euro  EUR=  de dépasser
brièvement 1,20 dollar  pour la première fois depuis 2021,
au dollar australien  AUD=  de dépasser temporairement les 70
cents pour atteindre son plus haut niveau en trois ans, à l'or
d'atteindre un nouveau sommet et aux prix des matières premières
- qui sont en grande partie libellés en dollars - de se
redresser.  FRX/ 
    "Malgré les baisses du dollar au cours des 12 derniers mois,
il partait d'un niveau très élevé et, même aujourd'hui, il n'est
pas particulièrement bon marché", a déclaré Guy Miller, stratège
en chef du marché chez Zurich Insurance Group.
    "Par conséquent, je n'ai pas l'impression que
l'administration soit pressée d'essayer d'arrêter le déclin."
    Entre-temps, les responsables de la Banque centrale
européenne ont fait part de leurs préoccupations croissantes
 concernant l'appréciation rapide de l'euro par rapport au
dollar, avertissant qu'elle pourrait freiner l'inflation alors
même que la croissance des prix devrait déjà être inférieure à
l'objectif de 2 % fixé par la BCE.
    
    DES BÉNÉFICES EN ABONDANCE
    ASML , le plus grand fournisseur mondial d'équipements
pour puces électroniques, a annoncé des réservations plus
importantes que prévu pour le quatrième trimestre, ce qui
témoigne de la résistance de la demande en matière
d'intelligence artificielle.
    Ses actions ont augmenté de 5 %, surpassant un marché
européen généralement plat.
    À Wall Street, une journée de gros bénéfices technologiques
attend les investisseurs, avec Meta  META.O  et Tesla  TSLA.O 
après la clôture.
    L'affaiblissement du dollar s'est répercuté sur d'autres
actifs, aidant l'or  XAU=  à atteindre un record au-dessus de 5
380 dollars l'once et les contrats à terme de référence sur le
pétrole brut Brent  LCOc1  à atteindre un plus haut de quatre
mois juste au-dessus de 68 dollars le baril.
    En Asie, l'inflation plus élevée que prévu en Australie
 en décembre a renforcé les attentes d'une hausse des taux
dès la semaine prochaine, ANZ et Westpac ayant modifié leurs
prévisions de taux après la publication des données pour laisser
toutes les "quatre grandes" banques australiennes prédire une
hausse.
    Le marché boursier indonésien a chuté de 7 % après que le
fournisseur d'indices MSCI   MSCI.N  ait déclaré qu'il
était préoccupé par la propriété et les transactions opaques et
qu'il avait interrompu les mises à jour des entrées
indonésiennes dans ses produits, qui sont suivis par les
investisseurs mondiaux.
Véhicules électriques

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6998 Six - Forex 1 -0,19%
EUR/USD SPOT
1,1973 USD Six - Forex 1 -0,57%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
672,9700 USD NASDAQ +0,09%
MSCI RG-A
581,245 USD NYSE -2,17%
Nikkei 225
53 358,71 Pts Six - Forex 1 +0,05%
Or
5 275,83 USD Six - Forex 1 +1,83%
Pétrole Brent
68,04 USD Ice Europ +0,50%
Pétrole WTI
62,88 USD Ice Europ +0,51%
STOXX Europe 600
608,23 Pts DJ STOXX -0,80%
TESLA
430,9000 USD NASDAQ -0,99%
USD/JPY SPOT
152,5815 Six - Forex 1 +0,19%
WESTPAC BANKING
22,390 EUR Tradegate 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank