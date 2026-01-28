Le dollar s'est stabilisé, les actions mondiales ont atteint des niveaux record à l'approche de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

Le dollar a retrouvé son équilibre mercredi, après avoir été fortement vendu après que le président américain Donald Trump ait semblé ignorer sa récente faiblesse, tandis que des bénéfices optimistes ont maintenu les actions mondiales à des niveaux record avant une décision sur les taux de la Réserve fédérale. La devise américaine s'est éloignée de ses plus bas niveaux depuis quatre ans, mais le sentiment est resté fragile après la chute la plus brutale depuis que les tarifs douaniers de Trump ont ébranlé les marchés en avril dernier. Les marchés boursiers européens ont chuté .STOXX , tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont indiqué une ouverture positive pour Wall Street et le Nikkei, la valeur sûre du Japon, a fait un petit bond en avant .N225 . L'indice boursier mondial MSCI a oscillé à des niveaux record .MIWD00000PUS . "La semaine dernière, alors qu'il semblait y avoir une fuite des Etats-Unis en général, les actions ont chuté, les bons du Trésor ont pris des coups et le dollar a chuté. Aujourd'hui, c'est davantage une histoire de dollar", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef des marchés chez Nordea. La Fed devrait maintenir ses taux lors d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le chef de la banque centrale américaine Jerome Powell, un effort évolutif pour renvoyer le gouverneur de la Fed Lisa Cook, et la nomination prochaine d'un successeur à M. Powell en mai. "La chose la plus intéressante à propos de la Fed ce soir est que Powell pourrait maintenant dire quelque chose de plus sur cette pression politique, parce qu'il s'est abstenu de tout cela jusqu'à présent", a déclaré von Gerich. SUR LA SURVEILLANCE DU FX L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, était en hausse de 0,37% à 96,27 après avoir chuté de plus de 1% mardi pour atteindre un plus bas de quatre ans. M. Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était "excellente", lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé. Bien que ce point de vue ne soit pas nouveau, les traders ont considéré qu'il s'agissait d'un signal pour intensifier la pression à la vente sur le dollar à un moment où les marchés se préparent à une éventuelle intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises pour stabiliser le yen. Le plongeon du dollar a permis à l'euro EUR= de dépasser brièvement 1,20 dollar pour la première fois depuis 2021, au dollar australien AUD= de dépasser temporairement les 70 cents pour atteindre son plus haut niveau en trois ans, à l'or d'atteindre un nouveau sommet et aux prix des matières premières - qui sont en grande partie libellés en dollars - de se redresser. FRX/ "Malgré les baisses du dollar au cours des 12 derniers mois, il partait d'un niveau très élevé et, même aujourd'hui, il n'est pas particulièrement bon marché", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group. "Par conséquent, je n'ai pas l'impression que l'administration soit pressée d'essayer d'arrêter le déclin." Entre-temps, les responsables de la Banque centrale européenne ont fait part de leurs préoccupations croissantes concernant l'appréciation rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle pourrait freiner l'inflation alors même que la croissance des prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % fixé par la BCE. DES BÉNÉFICES EN ABONDANCE ASML , le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces électroniques, a annoncé des réservations plus importantes que prévu pour le quatrième trimestre, ce qui témoigne de la résistance de la demande en matière d'intelligence artificielle. Ses actions ont augmenté de 5 %, surpassant un marché européen généralement plat. À Wall Street, une journée de gros bénéfices technologiques attend les investisseurs, avec Meta META.O et Tesla TSLA.O après la clôture. L'affaiblissement du dollar s'est répercuté sur d'autres actifs, aidant l'or XAU= à atteindre un record au-dessus de 5 380 dollars l'once et les contrats à terme de référence sur le pétrole brut Brent LCOc1 à atteindre un plus haut de quatre mois juste au-dessus de 68 dollars le baril. En Asie, l'inflation plus élevée que prévu en Australie en décembre a renforcé les attentes d'une hausse des taux dès la semaine prochaine, ANZ et Westpac ayant modifié leurs prévisions de taux après la publication des données pour laisser toutes les "quatre grandes" banques australiennes prédire une hausse. Le marché boursier indonésien a chuté de 7 % après que le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N ait déclaré qu'il était préoccupé par la propriété et les transactions opaques et qu'il avait interrompu les mises à jour des entrées indonésiennes dans ses produits, qui sont suivis par les investisseurs mondiaux.