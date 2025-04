Le dollar s'effondre après l'offensive douanière de Trump qui menace l'économie américaine

Vers 11 heures, le dollar perdait 1,70% contre le yen, 1,49% contre l'euro et 1,22% contre la livre. ( AFP / FRED TANNEAU )

Le dollar a accéléré sa chute jeudi, perdant plus de 2,6% face à l'euro, au lendemain de la déclaration de guerre commerciale lancée par Donald Trump, qui fait craindre pour l'économie américaine -- un tel mouvement de la monnaie unique n'avait plus été vu depuis 2015, selon l'agence Bloomberg.

Vers 11H15 GMT (13H15 à Paris), le billet vert dévissait de 1,82% face à l'euro, à 1,1055 dollar, après être tombé à 1,1144 dollar, un plus bas depuis septembre 2024.

La devise américaine chutait également de 1,13% contre la livre, à 1,3156 dollar, et tombait de 1,76% face à la monnaie nippone, à 146,65 yens pour un dollar.

"L'affaiblissement du billet vert suggère que les investisseurs perçoivent un risque de croissance plus important que prévu pour les États-Unis, ce qui pourrait contraindre la Réserve fédérale (Fed) à baisser ses taux plus fortement qu'initialement prévu", expose Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

Or des taux d'intérêts plus faibles rendraient le dollar moins rémunérateur pour les investisseurs, et les pousserait à délaisser cette devise.

Parallèlement, "les opérateurs anticipent une augmentation des mesures de relance budgétaire en Europe, ce qui apporte un soutien supplémentaire à la monnaie unique", ajoute l'analyste.

L'offensive protectionniste de la Maison Blanche, sans équivalent depuis les années 1930, passe par un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations et par des majorations pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale.

Les marchandises de l'UE prendront 20% de taxes, tandis que les taux ont été fixés à 24% pour le Japon et 31% pour la Suisse.

Particulièrement visés, les produits chinois feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34% s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par Washington.

De quoi affecter la croissance de la Chine selon les analystes, ce qui explique que jeudi, le dollar gagnait 0,37% face au yuan offshore, à 7,2952 yuans pour un dollar.

La taxe généralisée de 10% entrera en vigueur le 5 avril à 04H01 GMT et les droits de douane seront majorés le 9 avril.

"Sans compensation budgétaire – ni baisses d'impôts, ni relance significative de la croissance, l'économie américaine absorbe le choc sans aucun amortisseur", s'alarme Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Cela, sans compter les éventuelles mesures de rétorsion des pays ciblés.

"Que Trump réussisse ou non à délocaliser la production aux États-Unis, une telle démarche prendra du temps", souligne de son côté Michael Pfister, de Commerzbank, et "entre-temps, les États-Unis devront importer des biens plus chers".

Mais la Fed abaissera probablement ses taux pour soutenir l'économie américaine, "considérant que l'impact des droits de douane sur l'inflation serait ponctuel et de courte durée, et qu'il serait partiellement compensé par un ralentissement économique marqué", avance Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

L'or, valeur refuge, a atteint un nouveau record dans la nuit de mercredi à jeudi face aux inquiétudes sur l'économie mondiale, à 3.167,84 dollars l'once, et refluait légèrement jeudi.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------------

11H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1055 1,0853

EUR/JPY 162,12 162,02

EUR/CHF 0,9540 0,9570

EUR/GBP 0,8403 0,8344

USD/JPY 146,65 149,28

USD/CHF 0,8629 0,8817

GBP/USD 1,3156 1,3007