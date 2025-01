Le dollar reprend des forces

(AOF) - Le dollar s'est redressé ce mardi après le recul de la veille. Vers 16h30, la devise américaine avançait de 0,15% face à l’euro, à 1,0399 dollar pour un euro. L'investiture hier de Donald Trump s'est accompagnée de dizaines de décrets et de directives. Si le nouvel homme fort de la Maison Blanche a indiqué envisager des droits de douane de 25 % sur le Mexique et le Canada à partir du 1er février, il a laissé entendre que son projet de droits de douane universels sur toutes les importations de biens américains n'était pas encore à l'ordre du jour.

