(AOF) - Sur le marché des changes, vers 17h15, la devise américaine s'effritait de 0,09% à 0,9238 euro à la veille de la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en juin. Il est attendu en progression de 3,4% en rythme annuel, hors alimentation et énergie, comme en mai. Hier, le président de la Fed a affirmé "qu'il faudrait davantage de données positives pour renforcer la confiance dans la désinflation". Sur le front des statistiques, ce mercredi, les stocks de grossistes outre-Atlantique sont ressortis en ligne avec les attentes au mois de mai.

Le dollar quasi stable face à l'euro avant l'inflation US

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.