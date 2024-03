Le dollar perd plus d'1% contre le yen

(AOF) - Le yen est bien orienté contre la devise américaine sur fond d'anticipations de début de normalisation de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon. Le dollar perd 1,24% à 148,07 yens. La Confédération japonaise des syndicats a indiqué que ses syndicats affiliés avaient demandé une augmentation moyenne des salaires de 5,85% lors des négociations salariales de printemps de cette année. MUFG souligne qu'il s'agit de la première fois en 30 ans que les revendications salariales dépassent les 5%.

Pour le spécialiste de la banque japonaise, ces revendications devraient rendre la BoJ plus confiante quant à la possibilité de maintenir une croissance des salaires plus forte au cours de l'année à venir, et encourager une sortie de sa politique accommodante actuelle.