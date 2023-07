Le dollar pénalisé par l'inflation plus faible que prévu

(AOF) - L'euro gagne 0,80% à 1,1096 dollar, soutenu par une inflation moindre qu'anticipé aux Etats-Unis en juin. Elle s'est élevée à 3% en rythme annuel, soit son niveau le plus faible depuis début 2021. L'inflation américaine avait atteint un pic à 9,1% en juin 2022. Plus surveillée par les économistes, l’inflation, hors alimentation et énergie, s’est élevée à 0,2% en juin d’un mois sur l’autre et à 4,8% en rythme annuel. Elle était anticipée à respectivement 0,3% et 5% après 0,4% et 5,3% en mai.

Si malgré cette bonne nouvelle, la Fed devrait tout de même relever ses taux de 25 points de base le 26 juillet prochain, la probabilité qu'il s'agisse de son dernier resserrement monétaire a augmenté.