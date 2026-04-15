Le dollar, le pétrole et l’or : une nouvelle dynamique ?

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient a provoqué un remaniement sur l'ensemble des marchés, y compris un changement dans la dynamique de trois actifs macroéconomiques mondiaux clés : le dollar américain, le pétrole et l'or. (crédit : Adobe Stock)

Par Gregor MA Hirt, directeur des investissements Multi-actifs chez Allianz GI

La crise au Moyen-Orient a bouleversé la dynamique des marchés du dollar américain, du pétrole et de l'or, soulignant la nécessité d'une flexibilité tactique et l'importance pour les investisseurs de constituer des portefeuilles résilients qui ne reposent pas nécessairement sur des corrélations historiques.

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient a provoqué un remaniement sur l'ensemble des marchés, y compris un changement dans la dynamique de trois actifs macroéconomiques mondiaux clés : le dollar américain, le pétrole et l'or.

Traditionnellement, le dollar américain et les cours du pétrole ont souvent entretenu une relation inverse, ce qui signifie que lorsque le dollar américain s'apprécie, les cours du pétrole ont tendance à baisser, et inversement. Mais la hausse simultanée des deux depuis le début du conflit a rappelé à quel point cette relation peut être instable et sujette à des fluctuations en période de choc, soulignant la nécessité pour les investisseurs de constituer des portefeuilles résilients qui ne reposent pas nécessairement uniquement sur des corrélations historiques.

Parallèlement, la relation historiquement inverse entre le dollar et l'or s'est renforcée, la hausse du dollar s'accompagnant d'une baisse de l'or. Cela marque un revirement par rapport à la situation d'avant le conflit, après une période de faiblesse prolongée du dollar et de vigueur soutenue de l'or. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement ?

• Le pétrole est désormais négocié comme un actif purement géopolitique, sensible aux risques d'approvisionnement. La flambée du pétrole d'environ 60 % en mars reflétait une menace importante pour l'approvisionnement, causée par les blocages du détroit d'Ormuz et les perturbations de la production énergétique au Moyen-Orient. La hausse des prix du pétrole a contribué aux pressions inflationnistes à l'échelle mondiale, renforçant encore la tendance à la hausse des prix de l'énergie.

• Le statut de valeur refuge du dollar américain a été réactivé, du moins à court terme. La devise américaine a également bénéficié de la hausse des prix de l'énergie. Les États-Unis étant désormais un important exportateur net de pétrole, la hausse des prix de l'énergie tend à améliorer les termes de l'échange des États-Unis par rapport à de nombreux pays et à resserrer les conditions financières mondiales, deux facteurs qui favorisent le dollar à court terme. Le dollar a également été soutenu par les opérations de carry trade, dans lesquelles les investisseurs tirent parti des taux d'intérêt américains attendus plus élevés que ceux des autres grandes économies.

• Le statut perçu de l'or comme un actif politiquement neutre pouvant servir de refuge en cas de crise a été mis à l'épreuve. À court terme, le métal se comporte davantage comme un actif tactique, sensible à la liquidité, aux rendements et au positionnement plutôt qu'aux risques géopolitiques majeurs, puisqu'il a chuté en même temps que d'autres actifs de diversification habituellement prisés en période de risque, notamment les actions et les obligations, dans un contexte de crise de corrélation.

Cette sous-performance s'explique en partie par le fait que les investisseurs ont tiré profit de la forte hausse du métal pour constituer des réserves de liquidités ou pour couvrir des appels de marge sur des positions en actions. Il semble également que certaines banques centrales aient vendu des volumes importants. Elle pourrait également refléter l'anticipation que les banques centrales devront relever leurs taux d'intérêt pour contrer l'impact inflationniste de la hausse des prix de l'énergie. Des taux d'intérêt plus élevés signifient des rendements obligataires plus élevés, ce qui rend les titres à revenu fixe plus attrayants que l'or aux yeux de certains investisseurs.

Que signifient ces changements de dynamique pour nos convictions d'investissement ?

Nous continuons de maintenir une perspective constructive sur les matières premières, y compris le pétrole, qui bénéficie d'une prime de risque toujours élevée, ce qui contribue à faire de cette matière première une couverture géopolitique dans les portefeuilles. La durée de la perturbation sera déterminante pour savoir combien de temps les prix du pétrole resteront élevés.

Nous maintenons nos prévisions à long terme d'un affaiblissement du dollar, reflétant les pressions budgétaires aux États-Unis et la diversification progressive des actifs hors de ce pays. Bien que la dynamique à court terme soit devenue plus favorable, nous ne pensons pas qu'elle perdurera. Par conséquent, la flexibilité tactique reste essentielle dans le positionnement sur les devises, même lorsque les perspectives stratégiques vont dans le sens contraire.

Par exemple, pour les investisseurs non américains, l'exposition au dollar américain a été quelque peu bénéfique dans le contexte actuel, l'économie européenne semblant plus vulnérable à l'impact de la crise, ce qui a entraîné une baisse de l'euro.

Les perspectives à moyen terme de l'or restent intactes. Malgré la récente baisse de l'or, nous continuons de considérer que ses perspectives à moyen terme sont façonnées par des changements structurels, notamment la demande des banques centrales, les préoccupations budgétaires et la dédollarisation, ainsi que par des facteurs plus traditionnels – notamment l'affaiblissement du dollar américain, la baisse des rendements réels et les achats des investisseurs particuliers.

Mais pour l'instant, il est essentiel de surveiller les flux à court terme des ETF provenant des investisseurs particuliers et les signaux techniques. Nous pourrions voir apparaître des points de réentrée intéressants à des niveaux légèrement inférieurs au cours actuel de l'or.