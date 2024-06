Le dollar flirte avec les 160 yens : vers de nouvelles interventions ?

(AOF) - La devise américaine perd 0,19% à 159,48 yens après avoir atteint 159,925 yens plus tôt dans la journée. Fin avril, le yen était tombé à plus de 160 yens pour un dollar, entrainant des interventions - jamais confirmées officiellement - des autorités japonaises sur le marché des changes. Masato Kanda, le haut diplomate japonais en charge des devises, a prévenu aujourd'hui que le Japon était prêt à intervenir sur le marché des changes " 24 heures sur 24 " en cas de besoin, rapporte MUFG.

" Il a indiqué qu'il ne pensait pas à des niveaux spécifiques d'intervention, mais qu'il prendrait des mesures appropriées si les mouvements de change étaient jugés excessifs. Il a également ajouté que le Japon était quotidiennement en contact avec ses homologues mondiaux sur le marché des changes ", ajoute la banque japonaise.

De son côté, Commerzbank prévient que " défendre un niveau de taux de change fondamentalement injustifié n'a jamais fonctionné à long terme. Du moins, pas depuis que les capitaux peuvent circuler librement à travers les frontières ".