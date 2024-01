Le dollar en hausse face à l'euro avant les minutes de la Fed

(AOF) - Sur le marché des changes, vers 17h15, la devise américaine progressait de 0,34% à 0,9169 euro avant le compte rendu ce soir de la réunion de politique monétaire des 12 et 13 décembre de la Fed. Les investisseurs prendront, par ailleurs, connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique pour le mois de décembre. En attendant, ils ont appris en milieu d'après-midi que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en novembre : 8,790 millions d'ouvertures de postes contre 8,852 millions en octobre.

