Le dollar dans le vert avant la Fed

(AOF) - Le dollar grappille 0,09% à 0,952 euro. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de la Fed, qui devrait abaisser ses taux de 25 points de base. "La résilience de l'économie américaine et l'essoufflement du processus désinflationniste plaident clairement en faveur d'un assouplissement plus graduel de la politique monétaire par la suite", explique Crédit Agricole, qui anticipe une pause de la Réserve fédérale en janvier et seulement 50 points de base de baisses de taux sur l'ensemble de l'année prochaine (2 baisses de 25 points de base en mars et en juin).