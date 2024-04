Le dollar continue de progresser contre la roupie indonésienne

(AOF) - Le dollar gagne 1,31% à 16,296 roupies indonésiennes sur fond de poursuite de la hausse des taux aux Etats-Unis et d'intensification des risques géopolitiques. Pour MUFG, le risque est que la paire dollar-roupie indonésienne teste le pic d'environ 16 600 observé pendant la période Covid au début de 2020, dans le contexte d'une augmentation de la prime de risque mondiale résultant de l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui pourrait avoir des implications négatives importantes pour la croissance mondiale et les prix des produits de base.

