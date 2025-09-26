 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le dollar cède du terrain face à l'euro
information fournie par AOF 26/09/2025 à 16:44

(AOF) - Le dollar fléchit de 0,24%, à 0,8553 euro, après la publication de l'indice PCE en août. Cette mesure privilégiée de la Fed a progressé de 2,7% en rythme annuel, après +2,6% en juillet et un consensus de 2,7%. L'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort en hausse de 2,9% en août, en ligne avec les attentes et après 2,9% en juillet.

"La mesure d'inflation préférée de la Fed, le " core PCE ", ne montre toujours pas de signe franc d'accélération, les hausses de droits de douane n'expliquant qu'un surplus d'inflation d'environ 3 dixièmes en cumulé. Dans ces conditions, la Fed n'hésitera pas à prioriser la stabilisation du marché du travail par rapport à l'inflation si nécessaire", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

Devises
