Le 5 juin, Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque centrale avait indiqué que " si l'inflation continue à ralentir et que les données continuent à renforcer notre confiance qu'elle se dirige bien vers la cible de 2 %, il est raisonnable de s'attendre à d'autres baisses du taux directeur ".

" Les chiffres devront probablement surprendre à la hausse de manière significative pour dissuader la Banque du Canada de procéder à son récent revirement de taux et susciter de forts doutes quant à une deuxième réduction des taux dans un avenir proche ", avertissait Commerzbank ce matin.

(AOF) - Moins de 3 semaines après la décision de la Banque du Canada d'assouplir sa politique monétaire, l'inflation dans le pays a dépassé les attentes en mai. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% en rythme annuel, surpassant le consensus de 2,6% et marquant une accélération par rapport à avril : 2,7%. Sur le marché des changes, le dollar canadien a bénéficié de la publication de cette statistique avant de reperdre une partie de ses gains. Il est désormais stable à 0,7322 dollar.

Le dollar canadien soutenu par une inflation plus élevée

