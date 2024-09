Le dollar canadien réagit peu aux chiffres de l'inflation

" La réunion du comité de politique monétaire de la Fed de demain étant de loin l'événement le plus important de la semaine, les mouvements du dollar canadien devraient être limités, à l'exception d'un bref mouvement de va-et-vient immédiatement après les chiffres ", prévenait ce matin Commerzbank.

(AOF) - La devise canadienne grappille 0,09% à 0,6616 euro alors que l'inflation canadienne est tombée en août à son plus bas depuis février 2021. Elle est ressortie à 2%, atteignant l'objectif de la Banque du Canada, contre 2,5% en juillet. Le consensus s'élevait à 2,1%. Elle s'est élevée à 2,4% dans sa version core, à comparer avec 2,7% en juillet. La Banque du Canada a réduit ses taux de 25 points de base lors de chacune des trois dernières réunions, faisant passer son taux directeur à 4,25 %.

