Le dollar canadien en recul après la victoire électorale de Mark Carney

(AOF) - La devise canadienne cède 0,22% à 0,7213 dollar américain après la victoire au poste de Premier Ministre de Mark Carney lors des élections législatives anticipées au Canada. Novice en politique, il a accédé au pouvoir début mars, à l'issue d'un vote interne pour désigner le remplaçant de Justin Trudeau. L'ancien gouverneur des banques centrales du Canada et d'Angleterre a fait campagne sur sa promesse de tenir tête à Donald Trump, en plein milieu d'une guerre commerciale entre les deux pays alliés.

