Le dollar bouge peu avant l'inflation et la fin de la trêve commerciale sino-américaine

(AOF) - Sans surprise, les cambistes n’ont pris aucun risque et le dollar n’a pas beaucoup évolué. Autour de 16h, l’euro s’échangeait contre 1,1626 dollar, en très légère baisse de 0,07%. Cet attentisme est dû à deux facteurs. Il y a d’abord la publication des chiffres de l’inflation américaine du mois de juillet programmée mardi. Les analystes prévoient une hausse de 0,2%, pour une progression de 2,8% en rythme annuel, soit une petite accélération par rapport aux 2,7% observés en juin.

Les données sur l'indice des prix à la consommation seront particulièrement scrutées par les membres de la Réserve fédérale américaine et elles auront une influence sur leur décision de politique monétaire.

L'autre élément qui incite à la prudence, c'est l'arrivée à échéance, demain, de la trêve commerciale entre Washington et Pékin sans que Donald Trump ne la prolonge pour le moment.