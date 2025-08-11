 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,22
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le dollar bouge peu avant l'inflation et la fin de la trêve commerciale sino-américaine
information fournie par AOF 11/08/2025 à 16:08

(AOF) - Sans surprise, les cambistes n’ont pris aucun risque et le dollar n’a pas beaucoup évolué. Autour de 16h, l’euro s’échangeait contre 1,1626 dollar, en très légère baisse de 0,07%. Cet attentisme est dû à deux facteurs. Il y a d’abord la publication des chiffres de l’inflation américaine du mois de juillet programmée mardi. Les analystes prévoient une hausse de 0,2%, pour une progression de 2,8% en rythme annuel, soit une petite accélération par rapport aux 2,7% observés en juin.

Les données sur l'indice des prix à la consommation seront particulièrement scrutées par les membres de la Réserve fédérale américaine et elles auront une influence sur leur décision de politique monétaire.

L'autre élément qui incite à la prudence, c'est l'arrivée à échéance, demain, de la trêve commerciale entre Washington et Pékin sans que Donald Trump ne la prolonge pour le moment.

Devises
Inflation
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron
    Macron appelle à une "mission de stabilisation" internationale à Gaza
    information fournie par Reuters 11.08.2025 16:37 

    Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération dans la bande de Gaza, qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent", et appelé à la création d'une "mission de stabilisation" ... Lire la suite

  • Un équipement Sartorius. (Crédit: / Sartorius AG)
    Sartorius Stedim Biotech dévoile un partenariat avec Nanotein Technologies
    information fournie par AOF 11.08.2025 16:25 

    (AOF) - Sartorius Stedim Biotech a annoncé un partenariat avec la société américaine Nanotein Technologies. L’accord prévoit un investissement de 3 millions de dollars du premier pour prendre une participation minoritaire au capital du second. L’objectif est de ... Lire la suite

  • Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe
    Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe
    information fournie par AFP Video 11.08.2025 16:23 

    Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York
    Wall Street ouvre stable avant une série de rendez-vous
    information fournie par Reuters 11.08.2025 16:20 

    La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note globalement stable, l'attentisme prenant le pas à l'approche d'une nouvelle échéance sur les droits de douane et l'incertitude sur l'issue du sommet en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank