Le dollar bien orienté avant la Fed

"Nous pensons que le communiqué et la conférence de presse qui suivra la réunion seront un peu plus pessimistes que prévu, compte tenu des meilleures nouvelles concernant l'inflation qui ressortent des derniers chiffres de l'IPC", précise t-il.

(AOF) - Vers 17h00, ce mardi, la devise américaine avançait de 0,61% face à l’euro, à 1,0431 dollar pour un euro. Les investisseurs prendront connaissance demain soir de la décision de politique monétaire de la Fed, la première de l'année 2025 et de l'ère Trump II. " La Fed voudra faire preuve de prudence. Nous nous attendons donc à ce qu'elle laisse inchangée la fourchette cible du taux des fonds fédéraux", souligne Paolo Zanghieri, économiste principal chez Generali Investments.

