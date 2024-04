Le dollar bien orienté après un rapport sur l'emploi meilleur qu'attendu

(AOF) - Sur le marché des changes, vers 17h15, la devise américaine grappillait 0,08% à 0,9234 euro après la publication du rapport sur l'emploi américain en mars. 303000 emplois ont été enregistrés dans le secteur non agricole, un chiffre nettement supérieur au consensus de 212000 emplois, après 270000 en février. Le taux de chômage s'est élevé à 3,8%, à comparer avec un consensus de 3,9% après 3,9% en février. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3% sur un mois et de 4,1% en rythme annuel comme attendu.