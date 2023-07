Le dollar australien s'apprécie après le maintien du taux à 4,1% par la Banque Centrale d'Australie

(AOF) - Vers 17h, sur le marché des changes, le dollar australien progresse de 0,53% à 0,6144 euro. La monnaie australienne est en hausse suite à la décision du Comité de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA) qui a maintenu son taux d'intérêt directeur à 4,10%. Il s'agit de son plus haut niveau depuis 11 ans après l'avoir relevé de 400 points de base depuis mai dernier. Le Conseil d'administration de la Banque Centrale d'Australie a décidé de maintenir les taux ce mois-ci pour permettre d'évaluer l'impact de l'augmentation de ces taux et les perspectives économiques.

Le gouverneur de la RBA Philip Rowe a déclaré que " les taux d'intérêt plus élevés contribuent à établir un équilibre plus durable entre l'offre et la demande dans l'économie et continueront à le faire ".

L'inflation en Australie a dépassé son pic et l'indicateur mensuel de l'IPC pour le mois de mai a montré une nouvelle baisse. Mais l'inflation est encore trop élevée et le restera pendant un certain temps, souligne Philip Lowe.

Le conseil d'administration de la RBA s'attend toujours à ce que l'économie croisse à mesure que l'inflation reviendra dans la fourchette cible de 2 à 3%, mais la voie pour parvenir à cet équilibre est étroite.

" Un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait être nécessaire pour que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable, mais cela dépendra de l'évolution de l'économie et de l'inflation ", juge Philip Lowe.