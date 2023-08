Le dollar affaibli par les mauvais chiffres de l’emploi dans le secteur privé

Si cette statistique est une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, elle ne l'est pas pour la Fed. Celle-ci craint en effet qu'un marché du travail trop tendu n'entraîne une hausse des salaires et ne devienne ainsi un moteur de l'inflation.

(AOF) - La devise européenne gagne désormais à 0,55% à 1,0940 dollar alors qu’elle évoluait aux alentours de 1,086 dollar dans la matinée. Les statistiques américaines à propos de l’emploi se suivent et déçoivent. Après l’annonce hier d’ouvertures de postes (rapport JOLTS) moins élevées que prévu en juillet, les cambistes ont pris connaissance de créations d’emplois plus faibles qu’anticipé dans le secteur privé en août. 177 000 emplois ont été créés après 371 000 en juillet, chiffre révisé de 324 000, selon l'enquête du cabinet ADP. Le marché anticipait 195 000 créations de postes.

