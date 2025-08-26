Le DoJ élargit son enquête sur les services de gestion des prescriptions de UnitedHealth, selon Bloomberg News

(Ajout du commentaire de UnitedHealth au paragraphe 4, détails du rapport au paragraphe 5)

La division criminelle du ministère américain de la Justice s'intéresse aux pratiques commerciales d' Optum Rx, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth Group UNH.N , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières de l'affaire.

Dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités de la société, les enquêteurs se penchent sur ses services de gestion des prescriptions et sur la manière dont elle rembourse ses propres médecins, ajoute le rapport.

UnitedHealth fait également l'objet d'une enquête du ministère de la justice des États-Unis concernant ses activités liées à Medicare, un programme gouvernemental américain qui couvre les frais médicaux des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées.

C ontactée pour des commentaires mardi, la société a renvoyé Reuters à sa déclaration de juillet, dans laquelle le conglomérat dit se conformer aux demandes pénales et civiles de l'agence fédérale.

Le ministère de la Justice n'a pas accusé UnitedHealth ou ses dirigeants d'actes répréhensibles et l'existence d'une enquête ne signifie pas que des accusations seront portées, ajoute le rapport.

Le DoJ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Optum Rx est l'un des trois principaux gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques négocient les prix des médicaments et établissent des listes de couverture pour les régimes de santé, principalement pour les employeurs et le gouvernement. Ils paient directement les pharmacies pour les médicaments prescrits selon les conditions convenues.

Ils ont été critiqués par les législateurs et par le président Donald Trump. Ce dernier les a qualifiés d'intermédiaires qui font grimper les coûts et a déclaré qu'il prévoyait d' éliminer leur rôle.