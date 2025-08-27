Le distributeur Williams-Sonoma relève ses prévisions de ventes annuelles en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Williams-Sonoma a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles comparables et a dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats trimestriels mercredi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses meubles et produits d'ameublement dans ses magasins Pottery Barn et West Elm.

L'entreprise s'attend désormais à ce que ses ventes annuelles comparables augmentent de 2 % à 5 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 % ou nulle.

Toutefois, les actions du distributeur ont baissé de 1 %, car il n'a pas modifié ses prévisions de bénéfices annuels et de marges d'exploitation en raison de la hausse des coûts tarifaires.

Environ 18 % des produits de Williams-Sonoma ont été fabriqués aux États-Unis au cours de l'exercice 2024. Parmi les fournisseurs étrangers, environ 23 % provenaient de Chine, 16 % d'Inde, 14 % du Viêt Nam et 29 % du reste du monde, a déclaré l'entreprise.

Les droits de douane américains sur les importations en provenance de l'Inde et du Viêt Nam ont été fixés à 50 % et 20 % respectivement en août, tandis que les droits de douane sur les importations chinoises s'élevaient à 30 %, ce qui présente des risques pour les marges bénéficiaires de l'entreprise.

Néanmoins, au deuxième trimestre, la marque Pottery Barn a enregistré une hausse de 1,1 % de ses ventes comparables. contre une baisse de 7 % au trimestre précédent, et West Elm a enregistré une hausse de 3,3 %.

Dans l'ensemble, la société a enregistré une hausse des ventes comparables de 3,7 % au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions de croissance de 1,99 %, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 3 août, la société a déclaré un bénéfice de 2 dollars par action, dépassant les estimations de 1,80 dollar par action.