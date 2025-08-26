 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le distributeur de vêtements Citi Trends augmente ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 août - ** Les actions du distributeur de vêtements et d' accessoires Citi Trends CTRN.O ont augmenté d'environ 12 % à 38,07 $

** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour l'exercice 2025, à un chiffre moyen ou élevé, par rapport à ses prévisions précédentes de croissance à un chiffre moyen

** CTRN annonce une augmentation de 890 points de base de sa marge brute trimestrielle par rapport à l'année dernière

** Les ventes de magasins comparables du deuxième trimestre augmentent de 9,2 % par rapport à l'année précédente

** Les ventes ont été fortes au cours du trimestre grâce à l'introduction de produits plus tendance et à des remises d'un bon rapport qualité/prix qui ont stimulé la fréquentation des magasins

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CITI TRENDS
35,0100 USD NASDAQ +2,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

