Le distributeur de vêtements Citi Trends augmente ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 août - ** Les actions du distributeur de vêtements et d' accessoires Citi Trends CTRN.O ont augmenté d'environ 12 % à 38,07 $

** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour l'exercice 2025, à un chiffre moyen ou élevé, par rapport à ses prévisions précédentes de croissance à un chiffre moyen

** CTRN annonce une augmentation de 890 points de base de sa marge brute trimestrielle par rapport à l'année dernière

** Les ventes de magasins comparables du deuxième trimestre augmentent de 9,2 % par rapport à l'année précédente

** Les ventes ont été fortes au cours du trimestre grâce à l'introduction de produits plus tendance et à des remises d'un bon rapport qualité/prix qui ont stimulé la fréquentation des magasins

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année