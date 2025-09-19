Le distributeur de meubles Wayfair augmente son prix cible après que Jefferies ait relevé son prix cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N ont augmenté d'environ 2 % à 90,24 $
** Le courtier Jefferies augmente le prix cible de 91 $ à 102 $
** La société a annoncé une récompense potentielle de 1 milliard de dollars en actions à long terme pour le directeur général Niraj Shah, signalant la confiance dans la stabilité de la direction, selon Jefferies
** Dix-huit des 36 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 18 à "conserver"; leur prévision médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action W a presque doublé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer