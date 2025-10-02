Le distributeur de meubles RH dégringole après que William Blair l'a rétrogradé au rang de "market perform"

2 octobre - ** Les actions du distributeur de meubles de luxe RH RH.N ont baissé de 1,5 % à 197,92 $ dans les premiers échanges

** Le courtier William Blair rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché", citant la pression financière causée par les droits de douane nouveaux et existants

** Le courtier estime que RH dépend fortement des importations en provenance de pays comme le Vietnam, ce qui se traduira par une augmentation de l'impact des tarifs douaniers

** La société de courtage considère que les efforts de RH pour développer la production nationale sont lents, coûteux et insuffisants pour compenser l'impact des droits de douane

** "Nous pensons que RH devra recourir à des augmentations de prix supplémentaires ou à une réduction des offres promotionnelles et de liquidation au cours de l'année prochaine pour compenser les vents contraires des tarifs douaniers", indique la société de courtage

** Huit des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée", trois comme "vendue"; leur estimation médiane est de 233 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action RH a baissé de près de 49 % depuis le début de l'année