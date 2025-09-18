Le distributeur de médicaments McKesson va restructurer ses segments pour se concentrer sur les activités à marge élevée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McKesson MCK.N a annoncé jeudi qu'il allait restructurer ses activités en quatre segments principaux à partir du trimestre en cours, le distributeur américain de médicaments cherchant à se concentrer sur les activités à forte marge telles que les médicaments contre le cancer pour stimuler la croissance.

La restructuration reflétera la manière dont la directrice générale Brian Tyler allouera les ressources et évaluera les performances à l'avenir, mais n'affecte pas les états financiers précédemment publiés ou les bénéfices historiques par action, a déclaré la société.

"Cette mise à jour de la structure de reporting reflète l'évolution stratégique de notre entreprise - l'accélération de la croissance dans les domaines à forte marge de l'oncologie, de la multi-spécialité et des services biopharmaceutiques", a déclaré Britt Vitalone, directrice financière, dans un communiqué.

À partir de ce trimestre, le deuxième de l'exercice 2026, la société texane se réorganisera en segments nord-américains: pharmaceutique, oncologie et multispécialité, solutions technologiques de prescription et solutions médico-chirurgicales, a indiqué l'entreprise.

Le segment pharmaceutique regroupera les activités de distribution de médicaments en gros de McKesson aux États-Unis et au Canada, tandis que le segment oncologie et multispécialité s'adressera aux réseaux de soins contre le cancer et à d'autres fournisseurs spécialisés tels que l'ophtalmologie.

La restructuration est une "décision prudente" car elle aide les investisseurs à comprendre les moteurs de croissance de l'entreprise, le segment de l'oncologie étant le plus important, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Les solutions technologiques de prescription relieront les patients, les pharmacies et les prestataires de soins de santé par l'intermédiaire de ses réseaux.

Le segment des solutions médico-chirurgicales fournira des services de distribution de fournitures médicales et de logistique aux prestataires de soins de santé. McKesson avait annoncé en mai, à l'adresse , son intention de transformer ce segment en une société indépendante.