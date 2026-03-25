Le distributeur d'uniformes Cintas fait marche arrière après avoir signalé des pressions sur les coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

25 mars - ** Les actions du distributeur d'uniformes Cintas

CTAS.O ont baissé *jusqu'à* 2,6 % à 173,59 $ dans les échanges de l'après-midi, annulant les gains antérieurs

** Les dirigeants signalent une augmentation des prix du *carburant*, que la société s'attend à surmonter

** L'inversion du cours de l'action pourrait être liée à l'annonce par l'Iran qu'il n'acceptera pas de cessez-le-feu, ce qui augmente les risques de hausse des prix du carburant, déclare Devyn DeLange, analyste principal des actions chez CFRA Research, ajoutant qu'un conflit prolongé pourrait déclencher des pressions récessionnistes en même temps que des pics d'inflation ** CTAS, cependant, relève ses prévisions annuelles et dépasse ses estimations de ventes pour le troisième trimestre ** La société a déclaré que les coûts de transaction liés à l'acquisition du petit rival UniFirst UNF.N ont eu un impact de 3 à 4 cents sur le bénéfice par action pour l'exercice 2026

** La société sera confrontée à des vents contraires au cours des prochains mois liés aux acquisitions, selon Greg Zakowicz, conseiller d'Omnisend en matière de commerce électronique et de vente au détail, ajoutant que "le coût et les *complexités* de l'intégration des deux sociétés sont réels"

** L'action a baissé de 5,3 % à la dernière clôture, depuis le début de l'année