 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur d'uniformes Cintas fait marche arrière après avoir signalé des pressions sur les coûts du carburant
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

25 mars - ** Les actions du distributeur d'uniformes Cintas

CTAS.O ont baissé *jusqu'à* 2,6 % à 173,59 $ dans les échanges de l'après-midi, annulant les gains antérieurs

** Les dirigeants signalent une augmentation des prix du *carburant*, que la société s'attend à surmonter

** L'inversion du cours de l'action pourrait être liée à l'annonce par l'Iran qu'il n'acceptera pas de cessez-le-feu, ce qui augmente les risques de hausse des prix du carburant, déclare Devyn DeLange, analyste principal des actions chez CFRA Research, ajoutant qu'un conflit prolongé pourrait déclencher des pressions récessionnistes en même temps que des pics d'inflation ** CTAS, cependant, relève ses prévisions annuelles et dépasse ses estimations de ventes pour le troisième trimestre ** La société a déclaré que les coûts de transaction liés à l'acquisition du petit rival UniFirst UNF.N ont eu un impact de 3 à 4 cents sur le bénéfice par action pour l'exercice 2026

** La société sera confrontée à des vents contraires au cours des prochains mois liés aux acquisitions, selon Greg Zakowicz, conseiller d'Omnisend en matière de commerce électronique et de vente au détail, ajoutant que "le coût et les *complexités* de l'intégration des deux sociétés sont réels"

** L'action a baissé de 5,3 % à la dernière clôture, depuis le début de l'année

Valeurs associées

CINTAS
176,3900 USD NASDAQ -2,66%
UNIFIRST CORP
262,360 USD NYSE -1,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank