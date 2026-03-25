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Le distributeur d'uniformes Cintas en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du distributeur d'uniformes Cintas

CTAS.O ont augmenté d'environ 2 % à 181,50 $

** La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, en misant sur une demande soutenue pour ses produits essentiels pour le lieu de travail et ses services d'installation

** La société s'attend maintenant à ce que les revenus annuels se situent entre 11,21 et 11,24 milliards de dollars, par rapport à sa projection précédente de 11,15 à 11,22 milliards de dollars

** Le bénéfice devrait se situer entre 4,86 et 4,90 dollars par action, contre 4,81 à 4,88 dollars précédemment

** La société déclare que les coûts de transaction liés à l'acquisition d'UniFirst UNF.N , un rival plus petit, ont eu un impact de 3 cents à 4 cents sur le bénéfice par action pour l'exercice 2026

** L'action a augmenté de ~3% en 2025

Valeurs associées

CINTAS
174,9400 USD NASDAQ -3,46%
UNIFIRST CORP
261,970 USD NYSE -1,59%
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