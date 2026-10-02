Le distributeur américain de spiritueux Southern Glazer's accepte des restrictions tarifaires dans le cadre d'un accord avec la FTC

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(Mise à jour des sources, ajout d'un commentaire de la FTC au paragraphe 4)

par Jody Godoy

Southern Glazer's, le plus grand distributeur de spiritueux des États-Unis, a conclu vendredi un accord avec la Commission fédérale du commerce (FTC) aux termes duquel le fournisseur de marques telles que Bacardi et Smirnoff ne facturera pas aux petits détaillants des prix nettement supérieurs à ceux pratiqués par les chaînes de magasins situées à proximité.

La FTC s'est particulièrement concentrée cette année sur les questions d'accessibilité financière à l'approche des élections de mi-mandat. L'agence envisage une nouvelle réglementation visant à interdire les frais trompeurs liés à l'épicerie et à la livraison de repas, et enquête sur les pratiques de tarification personnalisée .

L'accord conclu avec Southern Glazer's vise à rétablir l'égalité des chances entre les magasins indépendants et les grandes chaînes telles que Walmart WMT.O , Costco COST.O et Kroger KR.N , qui, selon la FTC, bénéficiaient de meilleurs prix.

"Les petites entreprises constituent un élément inestimable de l’économie et du mode de vie américains", a déclaré Daniel Guarnera, directeur du Bureau de la concurrence de la FTC.

Pendant six ans, Southern Glazer’s s’exposera à des sanctions si elle accorde à ses plus gros clients dans 26 États des prix nettement plus avantageux que ceux pratiqués par les magasins indépendants situés à proximité, a précisé la FTC . Un contrôleur sera chargé de veiller au respect de cet accord.

Alan Greenspan, directeur juridique de Southern Glazer’s, a déclaré que la société n’avait pas enfreint la loi et n’avait pas reconnu de faute dans le cadre de cet accord.

"L’ordonnance proposée n’interdit pas catégoriquement à Southern Glazer’s de se livrer à une activité commerciale particulière, et nous ne prévoyons pas de changements significatifs dans nos pratiques commerciales ou tarifaires", a déclaré M. Greenspan.

La FTC avait poursuivi Southern Glazer’s en justice en 2024, l’accusant d’avoir enfreint la loi Robinson-Patman, une législation visant à protéger les petits détaillants contre leurs concurrents plus importants.

Cette affaire a marqué la première fois depuis des décennies que la FTC avait appliqué la loi Robinson-Patman (RPA), ce qui constituait une priorité pour l’ancienne présidente de la FTC, Lina Khan.

L’actuel président de la FTC, Andrew Ferguson, avait voté contre la poursuite de Southern Glazer’s, estimant que, bien que l’agence doive faire respecter la loi Robinson-Patman, le dossier était peu solide.

Adoptée en 1936 pendant la Grande Dépression, la loi Robinson-Patman interdit à un vendeur de proposer des prix différents pour les mêmes produits à des acheteurs différents. La loi prévoit quelques exceptions, notamment lorsque les frais de livraison sont plus élevés pour un client que pour un autre.