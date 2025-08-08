 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le distributeur américain Best Buy va augmenter de plus de 40 % le personnel de son centre technologique en Inde, selon un dirigeant
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 06:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Praveen Paramasivam et Sai Ishwarbharath B

La chaîne américaine d'électronique Best Buy BBY.N prévoit d'augmenter les effectifs de son centre technologique indien de plus de 40 % au cours des prochains mois, a déclaré un cadre supérieur à Reuters, alors que de plus en plus d'entreprises mondiales installent des bureaux dans le pays pour exploiter son vivier de talents en pleine croissance.

La société, qui a ouvert son premier centre technologique, ou centre de compétences mondial, dans la ville de Bengaluru l'année dernière, emploie actuellement environ 350 personnes dans des fonctions telles que les données et l'intelligence artificielle (IA) et devrait passer à 500-550 personnes.

Les CCG, qui étaient autrefois des centres d'externalisation à faible coût, ont évolué au cours des dernières années et soutiennent désormais leurs organisations mères dans de multiples fonctions telles que les opérations quotidiennes, la finance, la recherche et le développement.

"Nous embaucherons dans toutes les fonctions ... . Nous embaucherons beaucoup dans les domaines du numérique et de la technologie", a déclaré Nithya Subramanian, directrice principale du centre d'excellence en matière de données et d'intelligence artificielle, en marge d'un événement organisé dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde.

L'entreprise, connue pour vendre des produits électroniques tels que des ordinateurs portables, des appareils de cuisine et des caméras, recrute en Inde pour des postes d'ingénieur en intelligence artificielle, d'ingénieur logiciel et de chef de produit, selon sa page LinkedIn.

"Même si vous considérez la force mondiale, je pense que nous nous développons à pas de géant en Inde", a déclaré Subramanian, notant que le bureau de Bengaluru est le plus grand centre technologique de Best Buy et plus grand que ses trois bureaux aux États-Unis.

Best Buy exploite plus de 1 000 magasins aux États-Unis et au Canada, où elle emploie plus de 85 000 personnes. Elle n'a pas d'activité de vente au détail en Inde.

L'expansion en Inde intervient à un moment où de nombreuses entreprises internationales intensifient leurs activités dans ce pays. Reuters a rapporté le mois dernier que Costco Wholesale

COST.O , l'homologue de Best Buy, prévoyait d'ouvrir son premier magasin en Inde dans le cadre du CCG .

Le marché intérieur des CCG devrait atteindre 105 milliards de dollars d'ici 2030, contre 64,6 milliards de dollars pour l'exercice 2024, selon un rapport de l'industrie .

Valeurs associées

BEST BUY
67,550 USD NYSE +0,12%
COSTCO WHSL
977,4500 USD NASDAQ +0,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

