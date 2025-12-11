Le dirigeant australien défend l'interdiction des médias sociaux alors que les adolescents se vantent de rester en ligne

Les adolescents mineurs envahissent les médias sociaux après l'entrée en vigueur de l'interdiction en Australie

Le Premier ministre déclare que la mise en œuvre de l'interdiction ne sera jamais facile

L'interdiction fait l'objet de commentaires passionnés de tous les camps

Les recherches de VPN en Australie augmentent

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a reconnu que certains jeunes étaient encore sur les médias sociaux un jour après l'entrée en vigueur de la première interdiction mondiale pour les moins de 16 ans, affirmant que le déploiement allait toujours être irrégulier mais qu'il permettrait en fin de compte de sauver des vies.

Un jour après l'entrée en vigueur de la loi, avec le soutien bipartisan des principaux partis politiques et l'appui d'environ trois quarts des parents australiens, les fils d'actualité des médias sociaux du pays ont été inondés de commentaires de personnes prétendant avoir moins de 16 ans, dont un sur le compte TikTok du premier ministre disant "Je suis toujours là, attendez que je puisse voter".

En vertu de cette loi, dix des plus grandes plateformes, dont TikTok, Meta's META.O Instagram et Alphabet's GOOGL.O YouTube, doivent interdire les utilisateurs mineurs sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars). Le gouvernement a déclaré qu'il faudrait un certain temps aux plateformes pour mettre en place les processus nécessaires.

"Bien sûr, cela ne se fera pas sans heurts", a déclaré M. Albanese à la station de radio FOX de Melbourne.

"On ne peut pas supprimer en un jour plus d'un million de comptes dans tous les domaines. Mais c'est ce qui se passe".

Sur Nova Radio à Sydney, M. Albanese a ajouté: "Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait".

Les gouvernements du monde entier ont déclaré qu'ils suivraient le déploiement australien avant de décider s'ils allaient faire quelque chose de similaire. Le sénateur républicain américain Josh Hawley a approuvé l'interdiction lorsqu'elle est entrée en vigueur, ont rapporté les journaux Nine, tandis que la France, le Danemark, la Malaisie et d'autres pays ont déjà déclaré qu'ils prévoyaient de s'inspirer du modèle australien.

L'autorité australienne de régulation de l'internet, le commissaire à la sécurité électronique, demandera à toutes les plateformes concernées de signaler le nombre de comptes de moins de 16 ans les jours précédant et suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction mercredi, a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells.

TikTok et Snap SNAP.N , propriétaire de Snap, ont refusé de commenter le déploiement, tandis que Meta, YouTube, X, Twitch d'Amazon AMZN.O , Reddit RDDT.N et Kick, propriété de l'Australie - qui sont tous couverts par l'interdiction - n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

VIVES RÉACTIONS DANS LE MONDE ENTIER

L'interdiction a suscité des réactions passionnées de la part de tous les commentateurs internationaux, y compris du psychologue américain Jonathan Haidt, dont le livre "The Anxious Generation" a joué un rôle important dans le débat australien.

"Bravo l'Australie", a-t-il écrit sur X.

L'agence des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, a averti dans un communiqué que l'interdiction pourrait encourager les enfants à visiter des parties moins réglementées de l'internet et qu'elle ne pourrait pas fonctionner seule.

"Les lois introduisant des restrictions d'âge ne sont pas une alternative aux entreprises qui améliorent la conception des plates-formes et la modération des contenus", précise le communiqué.

Dans une tirade publiée à l'intention de ses 4,4 millions d'adeptes, le conspirationniste américain Alex Jones a qualifié l'interdiction de "roue d'entraînement pour l'identité Internet".

"C'est le Saint-Graal de la tyrannie", a-t-il déclaré. "Il est là".

M. Albanese, qui visitait une école à Canberra, a déclaré que l'interdiction permettrait d'améliorer les résultats scolaires et le comportement des élèves, car "l'interaction sociale est meilleure lorsque les élèves ne sont pas obligés de regarder leurs appareils en permanence".

Les recherches australiennes sur les réseaux privés virtuels (VPN), qui permettent de masquer la localisation d'un internaute, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis une dizaine d'années au cours de la semaine qui a précédé l'entrée en vigueur de la législation, selon des données Google accessibles au public.

Le fournisseur de VPN gratuit hide.me a déclaré à Reuters qu'il avait enregistré une hausse de 65 % des visites en provenance d'Australie dans les jours précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction, mais que cela ne s'était pas traduit par une augmentation du nombre de téléchargements.

Les dix plateformes visées par l'interdiction s'y sont opposées avant de déclarer qu'elles s'y conformeraient. Lorsque la législation est entrée en vigueur, certaines plateformes non visées par l'interdiction se sont hissées au sommet des classements de téléchargements d'applications, ce qui a incité le gouvernement australien à déclarer que la liste des plateformes était "dynamique".

L'une d'entre elles, Lemon8, qui appartient à Bytedance, la société mère de TikTok, a introduit un âge minimum de 16 ans. L'application de partage de photos Yope a déclaré à Reuters qu'elle avait connu une "croissance très rapide" pour atteindre environ 100 000 utilisateurs australiens. Environ la moitié de ses utilisateurs ont plus de 16 ans.

La société a déclaré à Reuters qu'elle avait indiqué à l'autorité australienne de régulation de l'internet chargée de superviser le déploiement qu'elle se considérait comme un service de messagerie privée et non comme un média social.

(1 dollar = 1,4995 dollar australien)