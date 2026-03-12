 Aller au contenu principal
Le directeur technique du Pentagone déclare qu'il n'y a aucune chance que les négociations avec Anthropic reprennent
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 4 à 8)

Le directeur technique du Pentagone, Emil Michael, a exclu jeudi toute négociation avec Anthropic après que l'agence a qualifié le laboratoire d'IA de risque pour la chaîne d'approvisionnement dans le cadre d'un différend sur les restrictions relatives à l'utilisation de sa technologie par l'armée américaine.

"Il n'y a aucune chance. Les dirigeants d'Anthropic ont prouvé, par des fuites et des négociations de mauvaise foi, qu'ils ne voulaient pas parvenir à un accord", a déclaré Emil Michael lors d'une interview accordée à CNBC.

Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, , le ministère américain de la Défense a qualifié Anthropic de risque pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui a pour effet d'interdire l'utilisation militaire de sa technologie et d'interdire aux entrepreneurs du gouvernement de la déployer dans le cadre de travaux pour les forces armées américaines.

Anthropic a intenté un procès à l'administration Trump lundi , qualifiant les actions du gouvernement d'illégales, et a déclaré que cette décision mettrait en péril des centaines de millions de dollars de revenus.

Le litige est notable en partie parce qu'Anthropic a agressivement courtisé l'appareil de sécurité nationale des États-Unis avant la plupart des autres entreprises d'IA.

Son directeur général, Dario Amodei, a déclaré qu'il n'était pas opposé aux armes basées sur l'IA, mais qu'il estimait que la génération actuelle de technologies d'IA n'était pas assez performante pour être précise.

Reuters a rapporté que les investisseurs d'Anthropic se sont empressés de limiter les dégâts causés par les retombées avec le Pentagone. Un groupe, comprenant OpenAI et certains de ces investisseurs, a exprimé son inquiétude quant à la décision du gouvernement.

