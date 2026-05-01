Le directeur technique du Pentagone affirme qu'Anthropic figure toujours sur la liste noire, mais que Mythos est un cas à part, rapporte CNBC

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Emil Michael, responsable technologique du Pentagone, a déclaré vendredi à CNBC qu'Anthropic représentait toujours un risque pour la chaîne d'approvisionnement, mais que Mythos, le modèle d'intelligence artificielle de l'entreprise doté de capacités cybernétiques avancées, constituait un “enjeu distinct en matière de sécurité nationale”.