Le directeur général du Nasdaq estime que le marché des introductions en bourse est robuste en dépit de la fermeture de l'entreprise ; les bénéfices sont en hausse grâce à l'augmentation des échanges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 3 et 6, mise à jour des actions, ajout du contexte) par Ateev Bhandari

Nasdaq NDAQ.O a battu les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, la volatilité persistante ayant stimulé les volumes de transactions, son principal dirigeant signalant un élan soutenu sur le marché des introductions en bourse malgré une impasse à Washington.

Les bourses américaines ont bénéficié du fait que les investisseurs ont activement modifié leurs portefeuilles pour naviguer dans l'incertitude alimentée par le changement de politique tarifaire de l'administration Trump, ainsi que par les préoccupations concernant la stagflation et les signes de faiblesse du marché du travail.

"L'économie américaine reste résiliente, soutenue par des fondamentaux solides, mais les signaux économiques sont mitigés", a déclaré la directeur général Adena Friedman aux analystes lors d'un appel.

Le chiffre d'affaires des services de marché du Nasdaq a augmenté de 14 % pour atteindre 303 millions de dollars.

Les actions de l'opérateur boursier étaient en hausse de 4 % dans les premiers échanges.

LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE RESTERA SOLIDE

La fermeture du gouvernement américain, qui est entrée dans sa quatrième semaine, a suscité des inquiétudes quant aux perturbations sur un marché des introductions en bourse en pleine effervescence, qui se remet d'un effondrement dû aux droits de douane.

"Notre pipeline d'introductions en bourse est solide et nous continuons à nous attendre à une reprise significative de l'activité d'introduction en bourse au cours des prochains trimestres", a déclaré M. Friedman, ajoutant que la fermeture du gouvernement entraînait "quelques retards à court terme"

Les analystes et les dirigeants des banques ont déclaré que les perspectives d'introduction en bourse restaient solides et que toute perturbation due à la fermeture serait de courte durée.

Le nombre total de nouvelles inscriptions sur le Nasdaq a atteint 205 au troisième trimestre, contre 138 un an plus tôt.

Selon les données de Dealogic, les volumes d'introductions en bourse aux États-Unis ont enregistré leurs meilleurs neuf premiers mois de l'année depuis 2021.

LES PARIS HORS MARCHÉ PORTENT LEURS FRUITS

Le Nasdaq a également enregistré une croissance généralisée dans ses divisions de technologie financière et de logiciels, reflétant le pivot stratégique de la société visant à générer des revenus plus prévisibles et récurrents, moins sensibles à la volatilité du marché.

Le chiffre d'affaires de son unité de technologie financière, qui comprend les logiciels de lutte contre la criminalité financière et de réglementation, a bondi de 23,2 % pour atteindre 457 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires de son unité d'indexation a augmenté de 13,2 % pour s'établir à 206 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Solutions a dépassé le milliard de dollars et le chiffre d'affaires annuel récurrent a atteint 3 milliards de dollars pour la première fois, a déclaré M. Friedman dans son communiqué de presse.

Nasdaq a annoncé un bénéfice ajusté de 511 millions de dollars, soit 88 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 85 cents par action, selon les données compilées par LSEG.