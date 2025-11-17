Le directeur général du groupe français Havas nie l'existence de négociations avec le groupe publicitaire WPP, selon Bloomberg News

Apollo et KKR également intéressés par WPP - The Times

Les actions de WPP augmentent de plus de 11 % en raison de l'intérêt manifesté pour le rachat de l'entreprise

L'évaluation boursière de WPP s'élève à environ 3 milliards de livres

Le directeur général du groupe français Havas HAVAS.AS a nié être en pourparlers avec WPP WPP.L au sujet d'un investissement potentiel dans l'agence de publicité britannique, a rapporté Bloomberg News lundi.

« Compte tenu de la récente couverture médiatique (...) et des questions que nous avons reçues de nos collègues et clients, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas en discussion avec WPP », a rapporté Bloomberg, citant Yannick Bolloré, le PDG de Havas, dans une note aux employés.

Havas n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ce démenti intervient après que le Times a rapporté, en citant des sources, que WPP avait suscité l'intérêt de la société française, ainsi que des sociétés de capital-investissement Apollo APO.N et KKR KKR.N . Les actions de WPP ont clôturé en hausse de plus de 11 % lundi, mais elles ont perdu plus de 60 % depuis le début de l'année et sont proches de leur niveau le plus bas depuis 27 ans. La société de publicité a une valeur de marché d'environ 3 milliards de livres (3,95 milliards de dollars). Fondée par Martin Sorrell en 1985, WPP a mis en garde sur ses bénéfices le mois dernier, après avoir fait état d'une baisse des ventes plus importante que prévu. Il est au milieu d'une refonte opérationnelle sous la direction de la nouvelle directrice générale Cindy Rose, qui cherche à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA.

WPP, KKR et Apollo n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

(1 $ = 0,7596 livre)