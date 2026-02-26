Le directeur général du Forum économique mondial démissionne après la révélation des liens avec Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Norvégien était président du WEF depuis 2017

*

Brende a déclaré qu'il n'était pas au courant du passé criminel d'Epstein

*

Alois Zwinggi du WEF sera président et directeur général par intérim

(Ajoute des commentaires de Brende aux paragraphes 4, 8-10, contexte, arrière-plan) par Dave Graham

Le président-directeur général du Forum économique mondial, Borge Brende, a annoncé qu'il quittait ses fonctions jeudi, quelques semaines après que le Forum a lancé une enquête indépendante sur sa relation avec feu le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

M. Brende, qui est devenu président du WEF en 2017, a annoncé sa décision dans un communiqué à la suite des révélations du ministère américain de la Justice qui ont montré que le Norvégien avait eu trois dîners d'affaires avec Epstein et avait également communiqué avec le financier en disgrâce par courriel et par message texte.

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter mes fonctions de président et de directeur général du Forum économique mondial. Le temps que j'ai passé ici, pendant huit ans et demi, a été profondément gratifiant", a déclaré M. Brende, ancien ministre norvégien des affaires étrangères.

La déclaration du WEF ne mentionne pas M. Epstein. Toutefois, M. Brende a déclaré aux médias norvégiens qu'il était désolé de la manière dont il avait géré ses relations avec l'Américain et qu'il ne voulait pas que cette affaire soit une distraction pour le forum, qui organise le sommet annuel de Davos.

Brende a précédemment déclaré qu'il n'était pas au courant du passé et des activités criminelles d'Epstein avant de le rencontrer pour la première fois en 2018, et qu'il regrettait de ne pas avoir enquêté sur lui de manière plus approfondie.

La décision de Brende de démissionner fait suite à une série de révélations relatives à Epstein, qui a été condamné en 2008 pour avoir sollicité la prostitution d'une mineure. Ces révélations ont ébranlé les élites économiques et politiques, et même la famille royale britannique.

EXAMEN INDÉPENDANT

Dans leur propre déclaration, Andre Hoffmann et Larry Fink, coprésidents du WEF, basé à Genève, ont déclaré qu'un examen indépendant mené par un avocat externe sur les liens entre Brende et Epstein avait conclu et n'avait pas trouvé d'autres préoccupations que celles déjà divulguées.

M. Brende a déclaré au quotidien économique norvégien Dagens Naeringsliv que si l'examen n'avait pas révélé de problèmes précédemment inconnus concernant M. Epstein, l'affaire risquait de détourner l'attention des travaux du forum.

Il a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir été plus ouvert au sujet des dîners et des communications ultérieures qu'il avait eues avec Epstein.

"Comme beaucoup d'autres, j'ai ressenti une grande gêne à l'idée d'être lié à Jeffrey Epstein, et j'ai eu peur que ce contact soit dépeint comme quelque chose d'autre que ce qu'il était. C'est la réponse honnête", a déclaré Brende au journal.

Les messages textuels de 2018-19 publiés parmi les dossiers Epstein semblent montrer un ton amical entre les deux hommes, Brende qualifiant Epstein d'"hôte brillant" et disant "vous me manquez, Monsieur" après un dîner avec Epstein, l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon et un ancien ministre du gouvernement norvégien. Leur dernière communication a eu lieu une semaine avant l'arrestation d'Epstein en 2019.

ZWINGGI OCCUPERA LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

Hoffmann, vice-président du géant pharmaceutique suisse Roche ROG.S , et Fink, le directeur général de BlackRock

BLK.N , ont remercié Brende pour ses contributions au forum.

"Son dévouement et son leadership ont été déterminants au cours d'une période charnière de réformes pour l'organisation, conduisant à une réunion annuelle réussie à Davos", ont-ils déclaré.

Alois Zwinggi, directeur général du FEM, assurera les fonctions de président et de directeur général par intérim, et le conseil d'administration du forum supervisera la transition, y compris un plan visant à identifier un successeur permanent, ont-ils ajouté.

Le ministère américain de la justice a publié plus de 3 millions de pages de documents relatifs à Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019 dans l'attente de son procès pour trafic sexuel.

Ses liens avec une longue liste de chefs d'entreprise et de responsables politiques, dont le président américain Donald Trump, l'ancien président Bill Clinton et le directeur général de Tesla, Elon Musk, font l'objet d'un examen minutieux.

À l'étranger, les révélations ont suscité des enquêtes criminelles sur le Britannique Andrew Mountbatten-Windsor, l'ancien duc d'York, et d'autres personnalités.

La démission de M. Brende fait suite au départ, l'année dernière, de Klaus Schwab, fondateur et président de longue date du WEF, sous la pression d'un dénonciateur alléguant des manquements.

Le FEM a par la suite déclaré qu'une enquête interne n'avait trouvé aucune preuve d'un acte répréhensible de la part de Schwab.