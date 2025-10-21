Le directeur général de Wells Fargo affirme que le crédit est solide et qu'il ne voit pas de fissures dans le système bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré que le crédit aux consommateurs et aux entreprises restait solide malgré les récentes inquiétudes concernant les pertes sur prêts qui ont pesé sur les actions des banques.
