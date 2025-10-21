 Aller au contenu principal
Le directeur général de Wells Fargo affirme que le crédit est solide et qu'il ne voit pas de fissures dans le système bancaire
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré que le crédit aux consommateurs et aux entreprises restait solide malgré les récentes inquiétudes concernant les pertes sur prêts qui ont pesé sur les actions des banques.

