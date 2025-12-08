Le directeur général de TKMS s'attend à une décision concernant l'achat éventuel de GNYK dans les prochaines semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur allemand de navires de guerre TKMS TKMS.DE s'attend à prendre une décision sur le rachat du chantier naval voisin German Naval Yards Kiel (GNYK) dans les prochaines semaines, a déclaré lundi son directeur général Oliver Burkhard.

Des pourparlers avec GNYK, qui appartient au groupe français de transport maritime CMN Naval, sont actuellement en cours, et Oliver Burkhard a déclaré que TKMS se trouvait dans ce qu'il a appelé une "pré-diligence" pour déterminer si un achat avait du sens.

"Pour nous, ce serait une bonne opportunité, mais ce n'est pas une obligation. Et je pense qu'il est important que nous sachions très rapidement s'il vaut la peine d'approfondir les négociations", a déclaré Oliver Burkhard aux journalistes après avoir présenté les résultats annuels .