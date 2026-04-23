Le directeur général de Tesla, Elon Musk, déclare que l'entreprise prévoit d'utiliser le processus 14A d'Intel pour la Terafab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elon Musk, directeur général de Tesla
TSLA.O , a déclaré mercredi que l'entreprise prévoyait d'utiliser le processus de fabrication avancé 14A d'Intel
INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab.
Les actions d'Intel ont augmenté de 2,6 % dans les échanges prolongés.
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