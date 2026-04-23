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Le directeur général de Tesla, Elon Musk, déclare que l'entreprise prévoit d'utiliser le processus 14A d'Intel pour la Terafab
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk, directeur général de Tesla

TSLA.O , a déclaré mercredi que l'entreprise prévoyait d'utiliser le processus de fabrication avancé 14A d'Intel

INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab.

Les actions d'Intel ont augmenté de 2,6 % dans les échanges prolongés.

Elon Musk
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TESLA
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