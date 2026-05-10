Le directeur général de Swiss Air affirme qu'il n'y a pas de pénurie immédiate de carburant et envisage des plans d'urgence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivia Le Poidevin

Swiss International Air Lines dispose de réserves de kérosène suffisantes pour les six prochaines semaines, a déclaré samedi son directeur général au journal NZZ, mais la compagnie étudie des solutions d'urgence telles que le “ravitaillement en vol” alors que le secteur met en garde contre des pénuries de carburant liées à la guerre en Iran .

Le directeur général de SWISS SWIN.UL , Jens Fehlinger, a déclaré au journal Neue Zürcher Zeitung que “les prévisions de nos fournisseurs – compagnies pétrolières et raffineries – sont actuellement bonnes”.

Les compagnies aériennes européennes ont mis en garde contre une pénurie potentielle de kérosène d’ici quelques semaines en raison du conflit entre les États-Unis et l’Iran – qui a réduit l’offre et fait flamber les prix de l’énergie – etqui pourrait perturber la saison estivale.

“S’il devait y avoir une pénurie de kérosène, elle se ferait d’abord sentir en Afrique ou en Asie. Nous n’avons aucun signe de cela pour le moment”, a-t-il déclaré à la NZZ.

Bien que les perspectives restent stables, M. Fehlinger a indiqué que la compagnie aérienne et sa société mère, le groupe Lufthansa LHAG.DE , travaillaient sur des plans d’urgence, notamment le “tankering”, qui consiste à faire le plein des avions à une destination où l’approvisionnement est suffisant, afin de ramener du carburant supplémentaire à Zurich.

Ces pratiques sont actuellement limitées par la réglementation, mais M. Fehlinger a indiqué que des discussions pourraient avoir lieu avec les décideurs politiques pour réexaminer cette possibilité.

Une autre option consiste à effectuer des escales de ravitaillement stratégiques dans des aéroports bien approvisionnés situés le long des itinéraires de vol, comme à Vienne pour les vols à destination de l’Asie, a-t-il ajouté.

M. Fehlinger a déclaré à la NZZ que la persistance des prix élevés du pétrole se répercuterait probablement sur les tarifs au fil du temps.

SWISS s'est protégée de la récente volatilité des marchés du carburant en couvrant environ 80 % de ses besoins en kérosène pour l'année, limitant ainsi l'impact immédiat de la hausse des prix.

La compagnie aérienne n'a enregistré jusqu'à présent qu'une augmentation de 20 % de ses coûts liés au carburant, a-t-il déclaré.