Le directeur général de STMicroelectronics estime que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situe à des niveaux habituels
12/11/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 5, du contexte au paragraphe 7, de la poussée de l'IA et des commentaires des analystes aux paragraphes 8-10) par Nathan Vifflin

Jean-Marc Chery, directeur général de STMicroelectronics, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'année 2026 commence à des niveaux habituels, notant qu'une reprise plus faible que prévu cette année ne conduira pas à l'accumulation de stocks chez ses clients.

S'exprimant lors d'une conférence de Morgan Stanley, M. Chery a prévu que le chiffre d'affaires du premier trimestre diminuerait de 10 à 11 % par rapport au quatrième trimestre à venir, qu'il avait estimé à 3,28 milliards de dollars, tout en affichant une croissance d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

"Il s'agit d'une nouvelle positive qui confirme que nous sommes presque libérés de la correction des stocks de matériaux", a-t-il déclaré.

Les analystes interrogés par LSEG prévoient un chiffre d'affaires de 2,98 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, soit 10 % de moins que le quatrième trimestre prévu.

Les actions ont augmenté de 2,6% à 1239 GMT après l'événement.

STMicroelectronics se remet lentement d'un long ralentissement des marchés de l'automobile, de l'industrie et des puces électroniques personnelles, affecté par une accumulation soutenue des stocks chez ses clients.

Les clients de puces ont accumulé d'importants stocks dans les années qui ont suivi la pandémie, car les contrats d'achat bloqués ont contraint les constructeurs automobiles, les fabricants de PC et de smartphones à acheter davantage malgré la baisse de la demande.

Chery a également détaillé les principaux moteurs de croissance au-delà de 2026, y compris une poussée dans les puces desservant le marché des serveurs d'IA.

"Cela devrait nous apporter une contribution aux revenus dans trois ans, environ 300 millions de dollars et au moins 500 millions de dollars à la fin de la décennie", a-t-il déclaré.

L'analyste Utsav Sinha d'Alphavalue a déclaré que cela indiquait que STMicro n'allait pas rivaliser sur les mêmes segments de l'IA que son rival Infineon IFXGn.DE , ce qui est positif.

Véhicules électriques

