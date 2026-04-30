Le directeur général de Stellantis promet une amélioration constante de la trésorerie après que les résultats trimestriels inférieurs aux attentes ont fait chuter l'action

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* L'Ebit ajusté a atteint 960 millions d'euros au premier trimestre

* La société prévoit un allègement de 400 millions d'euros sur les droits de douane américains

* Flux de trésorerie disponible industriel négatif de 1,9 milliard d'euros au premier trimestre

* Un nouveau plan d'affaires à long terme sera dévoilé le 21 mai

(Mises à jour après la conférence de presse du directeur général) par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, s'est engagé à améliorer la performance du flux de trésorerie disponible du groupe trimestre après trimestre, après que les résultats de janvier à mars du constructeur automobile ont entraîné une forte baisse de son action jeudi.

Le groupe, qui compte parmi ses marques Jeep, Ram, Fiat et Peugeot, a presque triplé son résultat d'exploitation ajusté au premier trimestre, aidé par les remboursements de droits de douane américains, mais un flux de trésorerie décevant a fait chuter son action de plus de 10 % à l'ouverture.

Le flux de trésorerie disponible industriel s'est établi à plus de 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars) en négatif pour le trimestre, ce qui représente tout de même une amélioration par rapport à une consommation de trésorerie de plus de 3 milliards d'euros un an plus tôt.

"Nous continuerons à nous améliorer, comme nous l’avons fait ce trimestre. Trimestre après trimestre et d’année en année", a déclaré M. Filosa aux journalistes.

"L'amélioration est là, la dynamique commerciale est là, et la discipline dans la manière dont nous gérons les prix et les coûts est là. Cela m'encourage et me confirme que ce sera certes un long parcours, mais un parcours marqué par une amélioration progressive et graduelle", a-t-il ajouté.

Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF, a qualifié la performance de trésorerie du premier trimestre de "plus négative que prévu". Il a précisé qu’elle ne comprenait que 700 millions d’euros de charges sur un total de 1 milliard d’euros prévu pour cette année.

Malgré le soulagement apporté par les remboursements de droits de douane américains attendus, Stellantis a maintenu les prévisions pour 2026 qu'il avait fournies plus tôt cette année, réitérant qu'il s'attendait à ce que son flux de trésorerie industriel disponible devienne positif l'année prochaine.

D'autres défis pourraient se présenter cette année en raison de la hausse des coûts des matières premières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, si la crise actuelle au Moyen-Orient devait persister, a déclaré M. Filosa.

LE REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE GONFLE LES RÉSULTATS

Les actions de Stellantis cotées à Milan ont regagné un peu de terrain et affichaient une baisse de 3,5 % à 12h50 GMT.

Le résultat avant intérêts et impôts ajusté (Ebit) est passé de 327 millions d'euros un an plus tôt à 960 millions d'euros entre janvier et mars. Ce chiffre comprenait toutefois environ 400 millions d'euros de remboursements attendus à la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis en février qui a invalidé certains des droits de douane du président Donald Trump.

L'Ebit ajusté sur le marché nord-américain, marché clé de Stellantis, qui s'est établi à 263 millions d'euros, aurait été négatif sans ces remboursements de droits de douane, ont indiqué les analystes de Bernstein dans une note.

M. Filosa a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-résultats que la marge en Amérique du Nord s'améliorerait au cours de cette année.

En Europe, l'autre marché majeur de Stellantis, l'Ebit ajusté était proche de zéro, en baisse par rapport aux 292 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

NOUVEAU PLAN D'AFFAIRES EN MAI

Ces résultats soulignent les défis auxquels est toujours confronté M. Filosa, nommé l'année dernière pour redresser le constructeur automobile après plusieurs trimestres de baisse des ventes, alors qu'il s'apprête à dévoiler le nouveau plan d'affaires à long terme du groupe le 21 mai.

M. Filosa a déclaré jeudi que Stellantis s'appuierait sur l'ensemble de ses 14 marques actuelles pour ses stratégies futures et a laissé entrevoir des mesures visant à absorber sa surcapacité de production en Europe, notamment une coopération accrue avec ses homologues chinois .

"Nos marques constituent notre atout le plus précieux pour nos clients et pour nos marchés", a-t-il déclaré.

En février, Stellantis a annoncé plus de 22 milliards d'euros (26 milliards de dollars) de charges alors que le groupe revoyait à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques.

(1 $ = 0,8559 euro)