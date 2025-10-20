Le directeur général de Stellantis demande un assouplissement des règles de l'UE en matière d'émissions et annonce une nouvelle embauche en Italie

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi l'embauche de 400 personnes en Italie et a confirmé ses projets d'augmentation de la production dans le pays, tout en avertissant que les règles de l'Union européenne visant à réduire les émissions de carbone devaient être modifiées pour soutenir la production automobile dans la région.

Antonio Filosa, qui a rencontré les syndicats italiens à Turin lors de l'une de ses rares apparitions depuis qu'il a pris le poste de directeur général en juin, a déclaré que le fabricant de Fiat, Stellantis, emploierait les nouveaux travailleurs dans son complexe de Mirafiori pour soutenir une augmentation de la production de la nouvelle Fiat 500 hybride.

Il a réitéré ses critiques à l'égard de la réglementation européenne sur le climat, qui prévoit notamment l'interdiction des nouveaux véhicules à essence à l'horizon 2035.

"Le fait que l'UE ait imposé des objectifs aussi stricts en si peu de temps a déplacé à la fois l'offre et la demande", a-t-il déclaré, cité par un porte-parole de l'entreprise.

"Nous devons changer les règles et offrir aux clients la gamme complète de véhicules qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent s'offrir", a-t-il ajouté.

La réunion avec les syndicats, à laquelle a également participé le nouveau responsable Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano , s'est concentrée sur le plan présenté par le groupe en décembre pour l'Italie, qui ne devrait toutefois pas apporter d'avantages aux usines locales avant l'année prochaine.

"Le plan italien est solide et confirmé", a déclaré M. Filosa aux syndicats.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, la production italienne de Stellantis a chuté de 32 % pour atteindre 265 500 véhicules, selon le syndicat FIM-Cisl.

La production annuelle devrait tomber à un peu plus de 310 000 unités, dont moins de 200 000 voitures particulières, en dessous des 283 000 unités de l'année dernière, le chiffre le plus bas depuis près de 70 ans.

Filosa a déclaré que l'entreprise de batteries ACC, soutenue par Stellantis, évaluait toujours la possibilité de poursuivre ses projets de construction d'une usine en Italie, la décision finale devant être prise d'ici la fin de l'année.

"Dans l'éventualité d'une décision négative, nous travaillons sur un plan B pour protéger nos employés", a-t-il déclaré.