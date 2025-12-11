 Aller au contenu principal
Le directeur général de Southwest prévoit que le Boeing MAX 7 sera certifié à l'été 2026
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 21:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NEW YORK, 11 décembre (Rtrs) - Southwest Airlines LUV.N prévoit que le 737 MAX 7 de Boeing sera certifié aux alentours d'août 2026, le transporteur américain commençant à faire voler le monocouloir au cours du premier trimestre 2027, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général Bob Jordan.

"Boeing a dit en quelque sorte le milieu de l'été prochain", a déclaré M. Jordan en marge d'un événement organisé par le Wings Club à New York. "Je pense qu'il sera certifié, peut-être en août de (2026)."

Valeurs associées

BOEING CO
200,100 USD NYSE +0,68%
SOUTHWEST AIRLIN
40,595 USD NYSE +1,93%
