Le directeur général de Southwest prévoit que le Boeing MAX 7 sera certifié à l'été 2026

NEW YORK, 11 décembre (Rtrs) - Southwest Airlines LUV.N prévoit que le 737 MAX 7 de Boeing sera certifié aux alentours d'août 2026, le transporteur américain commençant à faire voler le monocouloir au cours du premier trimestre 2027, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général Bob Jordan.

"Boeing a dit en quelque sorte le milieu de l'été prochain", a déclaré M. Jordan en marge d'un événement organisé par le Wings Club à New York. "Je pense qu'il sera certifié, peut-être en août de (2026)."